Еврейские поселенцы устроили погром на Западном берегу

В воскресенье вечером израильские поселенцы несколько часов бесчинствовали в городах на оккупированном Западном берегу, сжигая и нападая на палестинские дома и имущество.

По словам представителей палестинского здравоохранения, по меньшей мере один палестинец был убит и около 400 ранены в результате нападений.

37-летний Самех Хамдулла Акташ, который еще недавно участвовал в спасательных операциях в Турции, был застрелен в городе За'тара недалеко от Наблуса. Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) заявило, что его сотрудники оказали помощь одному человеку с ножевыми ранениями, а по меньшей мере двое других получили травмы головы.

Дома, магазины, автомобили и сельскохозяйственные угодья были подожжены поселенцами, которые бродили по улицам нескольких палестинских городов, в основном недалеко от Наблуса. Сообщалось о нападениях в Рамаллахе и Сальфите.

По данным ПОКП, по меньшей мере 35 домов полностью сгорели, а еще 40 частично повреждены. По его словам, более 100 автомобилей были сожжены или уничтожены.

Беспорядки последовали за стрельбой ранее в тот же день в городе Хувара, устроенной подозреваемым палестинцем, в результате чего двое израильских поселенцев были убиты.

Гассан Даглас, палестинский активист, наблюдающий за расширением израильских поселений к северу от Западного берега, рассказал, что по крайней мере один магазин был сожжен дотла по состоянию на 21:15 по местному времени.

«То, что сегодня делают поселенцы, — это военные преступления, подобные событиям Накбы и нападениям сионистских банд», — сказал Даглас, имея в виду жестокую катастрофу 1948 года, приведшую к созданию Государства Израиль.

По сообщению израильского 12-го канала новостей, девять палестинских семей пришлось спасать из горящих домов.

Палестинский Красный Полумесяц подтвердил, что по меньшей мере 100 человек были ранены в результате нападения поселенцев. Как сообщает Haaretz, один палестинец получил серьезное ранение головы после удара камнями.

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех возложил на правительство Израиля всю ответственность за теракты в Хуваре и призвал международное сообщество обеспечить защиту гражданского населения.

Тем временем Аида Тома-Сулейман, палестинский член израильского парламента, осудила нападения, написав в Твиттере: «Сегодня вечером поселенцы совершают ужасное преступление в Хуваре — сжигают дома, пока семьи находятся внутри, и сеют хаос».

«Они действуют в духе фашистского правительства», — сказала Тома-Сулейман. «Я говорила с несколькими послами и просила их вмешаться».

По меньшей мере одна палестинская пожарная машина, пытавшаяся тушить пожары, подверглась нападению, и ее окна были разбиты. По сообщениям в социальных сетях, также были повреждены несколько машин скорой помощи.

Ранее в воскресенье Гилель и Ягель Янив, два брата из Хар-Брача, незаконного поселения на оккупированном Западном берегу, были смертельно ранены в своей машине, когда ехали через Хувару.

Нападавший протаранил автомобиль, после чего выстрелил в двоих и скрылся с места происшествия. Сразу после стрельбы израильские военные заявили, что преследуют преступника.

Израильские поселенцы призвали организовать марш в Хувару в социальных сетях, чтобы «отомстить» за нападения.

На оккупированном Западном берегу проживает около 2,9 миллиона палестинцев, а также примерно 475 000 еврейских поселенцев, которые живут в одобренных государством поселениях, которые являются незаконными в соответствии с международным правом.