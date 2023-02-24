Кого поддерживает Умма или как нам влиять на мировую политику

Голосование за очередную резолюцию Генассамблеи ООН об агрессии России против Украины снова стало поводом для спекуляций в среде политизированных постсоветских мусульман на тему того, кого поддерживает Умма или Исламский мир в российско-украинской войне.

Одни указали на то, что ключевые страны Исламского мира, такие как Турция, Саудовская Аравия, Катар, Египет, ОАЭ, Марокко, Индонезия, Малайзия, Иордания, Бруней, проголосовали за резолюцию, требующую от России прекратить свою агрессию против Украины и вывести из нее свои войска.

Другие решили подчеркнуть, что "некоторые страны Исламского мира" все-таки выступили против (подбашаровская Сирия или подвагнеровское Мали) или воздержаться от голосования (Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Алжир). Особой разновидностью таких российских апологетов можно считать тех, кто пытается, что называется "строить хорошую мину при плохой игре", заявляя, что страны, голосующие за "антироссийские резолюции", вынуждены делать это, чтобы не присоединяться к "антироссийским санкциям" (что?).

Мы же попытаемся взглянуть на вещи трезво и назвать их своими именами.

Во-первых, для Исламского мира в целом, нравится нам это или нет, российско-украинская война не является таким центральным событием, через призму которого он смотрит на происходящее. Она воспринимается как война двух немусульманских стран, и максимум о чем обычно идет речь, это о симпатиях к мусульманам или к тем, кто позиционирует себя как мусульмане, в этой войне, вроде ичкерийцев и крымских татар в одном случае или кадыровцев в другом. И наоборот, поводом для антипатий может быть то, что воспринимается как их враждебность мусульманам вроде угнетения мусульман в одной стране или близости к сионистам и наличию "нацистов" в другой.

Все это как правило основано не на владении достоверной информацией и уж тем более не на серьезном анализе, а на слухах, эмоциях и по большому счету находится на уровне фанатов, болеющих за те или иные спортивные команды, а не осознанного политического выбора.

Во-вторых, мы снова повторяем то, что многим не нравится слышать, но правдой от этого оно не перестает быть. Умма или Исламский мир сегодня не является единым и самодостаточным геополитическим субъектом и игроком мировой политики первого уровня вроде США и Китая. Она представляет собой конгломерат национальных государств и региональных держав, вовлеченных в орбиту мировых держав и блоков и определяющих свою позицию по таким вопросам под их влиянием. И именно под этим углом в основном и стоит оценивать голосование тех или иных мусульманских стран по подобным вопросам - оно показывает, в каких мировых клубах они находятся.

В-третьих, как это можно исправить, это отдельный, непростой вопрос. Но перед тем, как задумываться о нем, надо понимать, что решать его в любом случае под силу, во-первых, политическим субъектам, во-вторых, конкретным, а не абстрактным политическим субъектам. И если говорить о тех, кто прямо сейчас читает это на русском, то скорее всего, это представители тех мусульманских народов, которые порабощены Москвой, без освобождения от которой никакой субъектности у них просто не будет. Либо тех, кто до сих пор находятся под военным давлением с ее стороны, как постсоветские мусульманские страны, что и определяет их "воздержание" при голосовании.

Поэтому конкретно наш интерес заключается в том, чтобы Россия в этой войне не просто проиграла Украине, в частности уйдя из Крыма, где под ее гнетом стонут наши братья и сестры крымские татары, но и перестала быть империей, контролирующей мусульманские территории и народы, что позволит им обрести свои государства и голос в международной политике. После чего и можно будет вернуться к разговору о том, как такую политику должны вести Умма и ее составные части.