Израильтяне убили молодого палестинца

Столкновения с израильскими силами вспыхнули в четверг на оккупированном Западном берегу в ответ на убийство Израилем 11 палестинцев и ранение более 100 других палестинцев в городе Наблус днем ​​ранее, что было названо «бойней».

Среди пострадавших трое пожилых мужчин — 72, 66 и 61 года — и 16-летний мальчик. Более 80 других палестинцев были застрелены боевыми патронами, сотни пострадали от отравления слезоточивым газом.

Отдельно министерство здравоохранения Палестины сообщило поздно вечером в четверг, что двое палестинцев были застрелены израильскими поселенцами, которые напали на палестинскую деревню Кусра в Наблусе, и находятся в критическом состоянии.

Вооруженные группы в осажденном секторе Газа отреагировали на рейд израильской армии в Наблусе, запустив ракеты по Израилю поздно вечером в среду и пригрозив более широкой эскалацией.

В четверг всеобщая забастовка охватила всю оккупированную в 1967 году палестинскую территорию Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора Газа, и все аспекты повседневной жизни остановились в знак протеста против убийств. Столкновения произошли в нескольких городах, деревнях и лагерях беженцев на оккупированном Западном берегу.

Базирующаяся в Наблусе вооруженная группировка «Логово льва», члены которой подверглись нападению во время израильского рейда, призвала мужчин на оккупированной палестинской территории выйти на улицы и протестовать в полночь в четверг. Этот призыв был услышан тысячами в городах и деревнях Рамаллы, Дженина, Наблуса, Тулкарема, Хеврона, Иерусалима и Калькилии, среди прочих.

"Мы знаем, что разлука тяжела и что мученичество выбрало молодежь этой страны, но мы черпаем нашу силу от вас, мы зависим от вас», — заявило "Логово льва". «Во время боя, между звуками взрывов и пуль, мы искали ваши голоса, звуки песнопений, и каждый раз, когда мы их слышали, мы знали, что мы на правильном пути".

«Выходите как можно чаще на улицы, в каждый город… чтобы мир мог услышать путь, который выбрал наш народ», — продолжили они.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, смертоносный рейд в Наблусе в среду стал самым большим числом погибших палестинцев в рамках одной израильской операции на оккупированном Западном берегу с 2005 года.