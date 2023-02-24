Чеченцы Европы в годовщину депортации пришли к зданию ООН

Перед офисом ООН в Вене вчера прошла публичная акция чеченской диаспоры, посвященная годовщине сталинской депортации. Ее организатором стало представительство Чеченской республики Ичкерия в Австрии, сообщают Кавказ.Реалии.

По словам Розы Дунаевой, которая представляет Ичкерию в этой стране, участники митинга держали баннеры и плакаты, рассказывающие о депортации вайнахов, а также нападениях современной России на территории соседей. Кроме того, на акции были флаги Ичкерии и Украины, где сегодня продолжается война.

"Эта боль, наша память об утрате, о спланированном уничтожении более ста тысяч вайнахов и страданиях целых поколений, также является источником нашей силы. Потому, отдавая дань уважения жертвам депортации, важно видеть целостную, сущностную природу того безграничного зла, с которым наш народ столкнулся 79 лет назад. Того самого зла, с которым столетиями боролись наши предки", - говорилось в итоговой декларации, которую зачитали Дунаева и представитель Ичкерии в Швейцарии Лачин Мамишов. Также с обращением выступил Висита Ибрагимов.

В день памяти жертв депортации представители чеченской диаспоры провели публичные мероприятия во Франции, Австрии и других странах Евросоюза – их организаторами стали как представители Чеченской республики Ичкерия, так и чеченского движения "Единая сила".