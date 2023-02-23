Дочь Малькольма Икс подаст в суд на американские структуры из-за убийства ее отца

Дочь мусульманского лидера движения чернокожих за гражданские права Малкольма Икс подала уведомления о намерении подать в суд на правительственные учреждения США, включая ФБР, ЦРУ и Департамент полиции Нью-Йорка, в связи со смертью ее отца.

Объявление было сделано во вторник, в 58-ю годовщину убийства Малкольма Икс. Его дочь Ильяса Шабазз обвинила федеральные и правительственные учреждения в мошенничестве с сокрытием доказательств того, что они «сговорились и выполнили свой план убийства Малкольма Икс».

«В течение многих лет наша семья боролась за раскрытие правды о его убийстве», — сказал Шабазз на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Шабазз требует возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов. Ее адвокат Бен Крамп сказал, что намерен получить показания от различных правительственных чиновников.

«Речь идет не только о нападавших, но и о тех, кто вступил в сговор с ними, чтобы совершить этот подлый поступок», — сказал Крамп на пресс-конференции.

Малкольм Икс, также известный как Эль-Хадж Малик эль-Шабазз, родился Малкольмом Литтлом в 1925 году. В 1946 году он был заключен в тюрьму за грабеж. В тюрьме он познакомился с «Нацией ислама» (NOI), радикальным движением религиозно-политическим движением афроамериканцев, и попал под влияние учения его лидера Элайджи Мухаммеда. В 1964 году Малкольм Икс покинул «Нацию ислама», обратившись к ортодоксальному суннитскому Исламу.

Он был убит в возрасте 39 лет 21 февраля 1965 года тремя мужчинами, которые открыли по нему огонь во время выступления в бальном зале Audobon в Нью-Йорке.

В 2022 году город Нью-Йорк согласился выплатить 26 миллионов долларов двум мужчинам, ошибочно осужденным и заключенным в тюрьму за убийство Малкольма Икса. Штат Нью-Йорк согласился выплатить дополнительные 10 миллионов долларов в связи с поданными ими исками.

Мухаммад Азиз и Халил Ислам утверждали, что они не убивали Малкольма Икса, но при этом провели в тюрьме более двадцати лет. Халил Ислам умер в 2009 году.