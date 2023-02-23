В память о депортированных чеченцах и ингушах

Сегодня 23 февраля мы вновь вспоминаем жертв сталинской депортации чеченцев и ингушей. Именно в этот день, 23 февраля 1944 года, началось насильственное выселение почти полумиллиона вайнахов (чеченцев и ингушей) из Чечено-Ингушской АССР и прилегающих территорий в Казахстан и Киргизию. Операция, готовившаяся втайне и получившая кодовое название «Чечевица», была одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза.

Сталинский официоз оправдывал эту депортацию тем, что якобы «многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и раз­вед­чиков… создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти… на протяжении ряда лет участвовали в вооружен­ных выступлениях против советской власти» .

В итоге десятки тысяч людей погибли — не только и не столько в пути, сколько из-за тяжелых условий жизни на спецпо­селе­нии (отсутствие жилья, недостаток продоволь­ствия, медицинской помощи, одежды и предметов первой необходимости).

Чечено-Ингушская республика была упразднена, ее территории отошли к вновь созданной Грозненской области, Дагестан­ской и Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР.

Сегодня можно уверенно утверждать, что вся спецоперация подпадает под определение геноцида. В 2004 году Европейский парламент действительно признал признал геноцидом сталинскую депортацию чеченцев и ингушей в Центральную Азию и Сибирь в 1944 году.

Впрочем, традиция приурочивать массовые преступления против целых народов ко "дню защитника отечества" никуда не делась, Кремль верен ей и поныне. Так же как никуда не делось прославление сталинизма.

От того, тем более надо помнить такие даты. Да помилует Всевышний всех братьев и сестер погибших в результате этого злодеяния. Амин.