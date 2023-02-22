В Екатеринбурге силовики устроили налет на мечеть во время намаза

В Екатеринбурге в минувшую пятницу полицейские прямо во время намаза пришли с автоматами к зданию мечети на улице Репина. Силовики оцепили территорию начали проверять документы у собравшихся, а затем выстрелили в воздух и задержали нескольких верующих, пишет "ОВД-Инфо" и издание "Подъем".

На кадрах видеозаписи видно, что люди в масках оцепили территорию во время молитвы, которая проходила на улице. На другой записи неизвестный в форме бьет мужчину, который пытается покинуть оцепление.

«Приехали на „Патриотах“ силовики с автоматами наперевес, в балаклавах, пригнали ПАЗики, заблокировали все входы и выходы. Ворота закрыли и перевязали проволокой! Проверяли то ли с одного выхода, то ли с двух, с центрального входа стоял один проверяющий. (...) Мы молимся, а вокруг стоят военные с автоматами в метре от тебя и следят за этим», — рассказал один из очевидцев журналистам.

По его словам, причину рейда силовики не назвали. «Там стоял громкий ор, ничего не было слышно», — сообщил он. Он добавил, что оцепление в итоге прорвали: «Меня выдавило вместе с остальными. Проверяли очень долго каждого, иногда внимательно вчитывались в документ, и одного человека могли проверять 30–60 секунд, а давка насчитывает несколько тысяч человек, это длилось бы до следующего утра, так что другого выбора не было», — сказал он.

Руководитель пресс-службы свердловского главка ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил изданию, что в мечети проходил рейд. «Сотрудники полиции и наши коллеги из других правоохранительных структур проводят плановое профилактическое мероприятие. У ряда граждан, находившихся на данном объекте, сейчас проверяются личностные данные, а также правомерность их нахождения на территории страны и Свердловской области в частности», — пояснил он.

Ранее силовики проверяли документы у иностранцев у местного ТРЦ «Карнавал», а в конце января оперативники проверяли документы у сотрудников и посетителей кафе, рынков и магазинов Екатеринбурга, а также останавливали затонированные автомобили на дороге.

Напомним, что 13 февраля Служба внешней разведки России выпустила сообщение о том, что «американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок для совершения терактов на территории России и в странах СНГ». Особое внимание, по данным спецслужбы, «уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии». 17 февраля председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил провластному каналу «Царьград», что «американцы используют мигрантов из Средней Азии для организации терактов в России».

В общем, нацисты нацистами, бандеровцы бандеровцами, а "исламистскую угрозу" никто не отменял. Те кто всерьез считал, будто на фоне войны с Украиной мусульман в России перестанут кошмарить - добро утро, не забудьте взять документы при походе в мечеть на пятничный намаз.