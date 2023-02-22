Афганские деньги не отдадут жертвам теракта 11 сентября - суд в США

Федеральный судья Нью-Йорка постановил во вторник, что семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года не могут присвоить себе 3,5 миллиарда долларов США из средств, принадлежащих центральному банку Афганистана.

Активы, хранящиеся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, были заморожены 15 августа 2021 года — в день, когда талибы вошли в Кабул и свергли поддерживаемое США правительство. Позже президент США Джо Байден заявил, что деньги могут быть переданы семьям жертв 11 сентября.

Группа семей, которые несколько лет назад подали в суд на Талибан за свои убытки и выиграли, с тех пор перешли к конфискации средств для погашения судебного долга.

Но судья Джордж Дэниелс из Южного округа Нью-Йорка заявил во вторник, что федеральные суды не обладают юрисдикцией для изъятия средств из центрального банка Афганистана.

«Кредиторы судебного решения имеют право взыскать задолженность по своим решениям и оправдаться от худшего террористического акта в истории нашей страны, но они не могут сделать этого за счет средств центрального банка Афганистана», — пояснил Дэниелс в 30-страничном мнении.

«Талибан, а не бывшая Исламская Республика Афганистан или афганский народ, должен заплатить за теракты 11 сентября», — пояснил судья.

Дэниелс также сказал, что ему «конституционно запрещено» передавать активы семьям, потому что это фактически означало бы признание талибов законным правительством Афганистана.

С момента захвата власти в 2021 году ни одна страна, включая Соединенные Штаты, не признала Талибан в качестве правительства Афганистана.

«Основной вывод… состоит в том, что ни Талибан, ни судебные кредиторы не имеют права совершать набеги на казну государства Афганистан, чтобы выплатить долги Талибана», — написал он.

Решение Дэниэлса, которое совпадает с рекомендацией другого судьи в прошлом году, наносит удар по требованиям семей жертв 11 сентября, а также по страховым компаниям, которые производили выплаты в связи с нападениями.

Более 2900 человек погибли, когда четыре угнанных самолета врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, Пентагон в Вашингтоне, округ Колумбия, и поле в Пенсильвании.

Тогдашний президент Джордж Буш в ответ начал вторжение в Афганистан, что привело к двадцатилетней войне между коалицией во главе с США и талибами.

Страна почти полностью зависела от международной помощи, и ее экономика оказалась на грани краха, когда Вашингтон заморозил афганские активы на сумму 7 миллиардов долларов.

В феврале 2022 года Байден обнародовал план по разделу денежных средств, половина из которых будет направлена ​​​​на помощь Афганистану, а половина - семьям жертв терактов 11 сентября.

Но остается неясным, что будет с последними 3,5 миллиардами долларов США, выделенными для семей, если их апелляции будут отклонены.