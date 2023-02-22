В Стамбуле прошла встреча татар, посвященная великому татарскому политику и писателю Гаязу Исхаки

Встреча татар в Стамбуле, посвященная выдающейся личности татарского народа

19 февраля в центре Стамбула состоялся вечер памяти великого лидера татарского народа, журналиста, писателя Гаяза Исхаки. Собрание было посвящено 145-летию со дня его рождения. На встречу пришли татары, проживающие в Стамбуле (как переехавшие в новое время, так и татары, предки которых переехали в Турцию более 100 лет назад), и турки, которым интересна история татарского народа и его известных представителей.

Встреча была организована Наилем Набиуллиным - активистом татарской молодежи. Встреча прошла в авторитетном "Стамбульском фонде науки и культуры", целью которого является продвижение в академической среде в Турции и в мире исламской науки и культуры в свете произведений известного турецкого ученого-богослова Бадиуззамана Саида Нурси (1878-1960).

На вечере много говорили о личности Гаяза Исхаки (1878-1954), о его жизни и активной деятельности, был просмотрен короткий фильм о нем и отрывки фильма "Зулейха", который был поставлен на основе его произведения. В основе сюжета фильма — насильственное крещение татар-мусульман в Российской империи, трагическая судьба простой татарской женщины-мусульманки, претерпевшей в своей жизни все муки ада, лишившейся всего, кроме имана (веры).

Собравшиеся на встречу совместно совершили намаз. Были прочитаны аяты из Корана. Также почтили память всех жертв недавнего землетрясения на востоке Турции, прочитав за них дуа (молитву).

Кто такой Гаяз Исхаки?

Выдающийся татарский писатель, публицист, журналист, общественный и политический деятель Исхаков Мухамметгаяз Гилязетдинович родился 10 февраля (по старому стилю, 22 февраля по новому стилю) 1878 года в деревне Яуширма (ныне село Кутлушкино) Чистопольского уезда Казанской губернии в семье муллы.



До 12 лет обучался у отца в родной деревне, затем в медресе Чистополя и Казани. В годы учебы в Казанской татарской учительской школе (1898–1902 гг.).

После окончания учительской школы некоторое время преподавал географию и историю в знаменитом медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Но из-за резкого ухудшения зрения у отца он был вынужден возложить на себя обязанности имама в родной махалле. В 1904 г. Гаяз Исхаки приехал в Казань, где активно занялся общественно-политической и литературной деятельностью.

В годы первой русской революции Гаяз Исхаки полностью ушел в политическую борьбу. В 1905 г. на 1-м Мусульманском съезде он возглавил группу социалистов-народников, стал выпускать свою газету, организовал партию татарских эсеров. За свою революционную деятельность, антиправительственные выступления 18 раз подвергался арестам, сидел в тюрьмах городов Чистополь, Казань, Москва, Санкт-Петербург, находился в ссылке в Архангельской губернии.



В 1913 г. Г.Исхаки был амнистирован, но в Казани ему жить не разрешили. Жил в Москве, Петербурге; издавал газету «Иль». Г.Исхаки приветствовал Февральскую революцию 1917 г., одобрял национальную политику Временного правительства. После февраля 1917 г. громким событием татарской культурной жизни стала постановка пьесы Гаяза Исхаки «Зулейха», посвященная насильственному крещению татар в 19 в. Премьера спектакля состоялась 17 марта 1917 г. в Казани, впоследствии с этой пьесой актеры труппы «Сайяр» объездили практически всю страну.



На I Всероссийском мусульманском съезде Исхаки выдвинул идею национально-культурной автономии для тюрко-татар Поволжья и Приуралья – создание Урало-Волжского Штата (Идел-Урал Штаты), которая была поддержана на II Всероссийском мусульманском съезде в Казани (1917 г.) и Миллэт Меджлиси в городе Уфа (1917–1918 гг.). Был избран членом Всероссийского мусульманского совета (Милли Шура).

Г.Г.Исхаки не принял советскую власть. С марта 1920 г. до лета 1922 г. жил в Париже, затем в Берлине,с 1925 г. – в Турции; В 1927 г. переехал в Польшу, где основал «Комитет Идель-Урал». В 1928 году в Берлине начал издавать журнал «Милли юл» (Национальный путь), где анализировалась политика большевиков в Татарской и Башкирской республиках.



В 1934-1938 гг. Гаяз Исхаки совершил поездку по Маньчжурии, Корее, Японии, Арабскому полуострову и Финляндии. В этих странах он проводил работу по организации татарских эмигрантов, издавал газету «Милли байрак» (Национальное знамя). Созванный в это время на Дальнем Востоке Национальный Курултай избрал Гаяза Исхаки председателем Национального Совета. В городе Мукдене в феврале 1935 г. по его инициативе был созван Мукденский конгресс. В 1939 г., после захвата Польши фашистской Германией, переехал в Турцию, где продолжил свою политическую и литературную деятельность.



Гаяз Исхаки умер 22 июля 1954 г. в г. Анкаре, похоронен на кладбище Эдирнекапы в Стамбуле.

Г. Исхаки – автор множества работ по истории освободительного движения тюркских народов. Особое место среди них занимает труд «Идель-Урал», посвященный проблемам национально-государственного устройства татарского народа.

В годы советской власти произведения Г.Г.Исхаки как писателя-эмигранта и «врага народа» были преданы забвенью. Лишь в конце 1980-х годов его наследие было возвращено. В 1991г. была учреждена Премия Союза писателей Республики Татарстан им. Г.Исхаки. В 1993 г. в селе Кутлушкино Чистопольского района открыт историко-мемориальный и этнографический музей Гаяза Исхаки. Именем Г.Исхаки названы улицы в Азнакаево, Чистополе, Сарманово и Казани. В 2005 году на казанской киностудии «Рамай» по пьесе классика татарской литературы был снят фильм «Зулейха»…

Фотографии со встречи и комментарии участников:

Фильм по пьесе Гаяза Исхаки «Зулейха», посвященный насильственному крещению татар в 19 веке: