Палестинский имам пришел, чтобы получить тюремный срок в Израиле

Палестинский имам, осужденный за нападение на израильтянина в 2018 году, явился в понедельник, чтобы отбыть 16-месячный тюремный срок в израильской тюрьме.

Шейх Юсеф аль-Баз из Лода, города в границах Израиля с 1948 года, в котором проживает значительное количество палестинцев, был осужден за нападение на израильтянина, который пять лет назад заблокировал въезд в его район.

Аль-Баз и Израиль подали друг на друга жалобы в полицию; палестинский имам утверждает, что на него напали первым.

Город стал свидетелем насилия между еврейским и палестинским населением города во время жестокого нападения Израиля на Газу и оккупированный Иерусалим в 2021 году.

64-летний мужчина, имам Большой мечети Аль-Омари в Лоде, по пути в тюрьму в Негеве (Накаб) разговаривал с журналистами.

«Это дело является продолжением политического преследования, которое было за много лет до этого дела, против любого палестинского активиста, который говорит о палестинском деле», — сказал он.

Аль-Баз был арестован в апреле 2022 года за подстрекательство к «нарушению порядка» после того, как осудил штурм израильскими поселенцами мечети Аль-Акса.

Через несколько месяцев, в сентябре, его поместили под домашний арест.

В декабре 2022 года израильский суд сократил срок его заключения с 20 до 16 месяцев и отложил начало его тюремного заключения до 20 февраля.

Баз был членом Исламского движения, часть которого была запрещена Израилем в 2015 году.

Как и в других городах Израиля с большим палестинским населением, активисты и правозащитные группы говорят, что израильские экстремисты пытаются стереть палестинскую идентичность Лода.