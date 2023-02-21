Новое землетрясение в турецком Хатае

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в приграничных районах Турции и Сирии в понедельник, всего через две недели после того, как в этом же регионе произошло два мощных землетрясения, унесших жизни более 46 000 человек в обеих странах.

Турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями AFAD объявило, что землетрясение произошло в 20:04 по местному времени, а эпицентр находился в районе Дефне провинции Хатай, в том же регионе, что и ранее в этом месяце.

По словам AFAD, через несколько минут слуучилось второе землетрясение силой 5,8 балла, в районе Самандаг провинции Хатай, при этом многочисленные подземные толчки ощущались в различных местах на юге Турции.

По последним данным, шесть человека погибли и 213 получили ранения, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Спасательные работы продолжаются в нескольких зданиях.

«Мы получили некоторые уведомления из-за землетрясения в городе; мы их оцениваем. Наши проверки продолжаются», — сказал губернатор Хатая Рахми Доган.

Мэр Хатая Лутфу Саваш сообщил турецкому телеканалу NTV, что в результате нового землетрясения в районах Антакья, Алтинозу, Самандаг и Дефне разрушены несколько зданий. По его словам, также обрушился мост в Антакье, построенный в 1990-х годах.

«Под завалами есть люди. Некоторые граждане пытались вынести свои вещи из зданий, другие думали, что их дом в безопасности».

Больница Мустафы Кемаля-паши и государственная больница Искендерун в Антакье были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, введенное ранее предупреждение о цунами было отменено.

Несколько зданий, которые уже были повреждены в результате предыдущих землетрясений, пострадали еще больше. На северо-западе Сирии нет сообщений о новых зданиях, которые рухнули из-за землетрясения, сообщил Reuters представитель «Белых касок».

Агентство Reuters также сообщило, что несколько человек получили травмы в результате того, что люди быстро покидали здания, некоторые из них прыгали с верхних этажей.

Землетрясение ощущалось даже в Египте, Кипре и Ливане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Турцию в понедельник, что Вашингтон будет помогать «столько, сколько потребуется», поскольку спасательные операции после землетрясения 6 февраля свернуты, и основное внимание уделяется убежищу и восстановительным работам.

Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции возросло до 41 156 человек, сообщило AFAD в понедельник, и ожидается, что оно будет расти и дальше: известно, что 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

Президент Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце начнутся строительные работы почти на 200 000 квартир в 11 провинциях Турции.

Общий объем гуманитарной помощи США для поддержки реагирования на землетрясение в Турции и Сирии достиг 185 миллионов долларов, сообщил Государственный департамент США.

Агентство ООН по сексуальному и репродуктивному здоровью сообщило, что среди выживших после землетрясений есть около 226 000 беременных женщин в Турции и 130 000 женщин в Сирии, которым срочно требуется доступ к медицинским услугам.

Около 39 000 человек должны быть доставлены в следующем месяце, и многие из них укрываются в лагерях или подвергаются воздействию низких температур и изо всех сил пытаются получить еду или чистую воду.