Тумсо Абдурахманов вернулся

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив и здоров. Об этом он объявил сам в новом ролике, который он опубликовал впервые через три месяца после своего исчезновения. Тумсо Абдурахманов пропал в конце ноября 2022 года. Вскоре «Радио Свобода» и «Адат» сообщили, что якобы Тумсо Абдурахманов убит, но ни его родственники, ни полиция Швеции, ни власти Чечни эту информацию не подтвердили.

При этом глава кабинета ЧРИ Ахмед Закаев заявил, что на самом деле Тумсо жив и находится под защитой полиции Швеции. Он подтвердил свое утверждение в интервью Голосу Ислама, и как мы теперь видим, его подтвердил уже сам Тумсо.

Тумсо сообщил, что он "жив и здоров" и "возобновляет свою деятельность".

Ранее Тумсо Абдурахманов также связался с чеченской правозащитной ассоциацией «Вайфонд», которая базируется в Швеции, рассказал изданию «Новая газета Европа» представитель организации. Они тоже сообщили, что скоро он выйдет на связь.