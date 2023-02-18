Землетрясение в Турции: будет ли от худа добро?

Русская поговорка гласит, что нет худа без добра, и возможно, что нечто подобное сейчас наблюдается в двусторонних отношениях Турции с ее сложными соседями на фоне произошедшего в ней землетрясения.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, заявил, что землетрясение в Турции может дать странам возможность перезапустить двусторонние отношения. Отметим, что Греция, несмотря на чуть ли не предвоенный накал в отношениях между двумя странами, в тяжелый момент протянула Турции руку помощи, в том числе послав своих спасателей в зону бедствия.

По словам Мицотакиса, это было исключительно гуманитарным шагом, но в национальных интересах Греции помочь Турции быстрее встать на ноги и начать взаимовыгодное сотрудничество. Показательно, что в Турции эта новость в положительном ключе была преподнесена на околоправительственном сайте Yeni Şafak, который обычно отличается воинственным настроем к Греции и ее премьеру. Чему те в прошлом сами давали поводы, как об этом писали в том числе и мы.

Меж тем, такой перезапуск двусторонних отношений может стать не просто актом благодушия на фоне большой человеческой беды, но и вопросом выживания, причем, для обеих стран. Так, греческие профессоры Константинос Синолакис и Костас Папазакос на основе изучения сейсмологической обстановки в регионе заявили, что в скором времени Грецию может ждать не меньшее бедствие, чем Турцию. В свою очередь, по мнению многих сейсмологов, в ближайшие годы не меньшее землетрясение может ждать и Стамбул (упаси Аллах), что учитывая плотность его населения рискует обернуться еще большими жертвами, чем недавнее землетрясение, в котором погибло под сорок тысяч человек.

Таким образом, похоже, что регион оказывается перед вызовом, заставляющим народы с геополитическими противоречиями как минимум отложить их в сторону и стремиться к сотрудничеству. Путем к чему может стать и состоявшийся визит в Турцию министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Турецкий министр поблагодарил Мирзояна за визит, а Армению, пославшую в Турцию гуманитарную помощь, за поддержку в трудный момент, заявив, что считает это важным. Армянский министр в свою очередь озвучил стремление к нормализации отношений как с Турцией, так и с Азербайджаном.

Что ж, время покажет, насколько устойчивыми окажутся все эти миротворческие тенденции.