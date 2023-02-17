Израиль одобрил закон о депортации палестинцев

Израиль принял закон, позволяющий правительству лишать гражданства или вида на жительство тех, кто совершил «акты терроризма», и депортировать их на оккупированный Западный берег и в сектор Газа, в соответствии с законодательством, которое будет применяться только к палестинцам.

Окончательное чтение законопроекта было принято в кнессете, парламенте Израиля, 94 голосами против 10 в среду, получив широкую поддержку как коалиционного правительства, так и оппозиционных партий.

Процесс принятия был ускорен через парламент после эскалации насилия в последние месяцы.

Закон предусматривает, что лица, приговоренные к тюремному заключению за преступления, нарушающие «доверие к Государству Израиль» и получившие определенную форму финансирования от Палестинской администрации (ПА), могут быть лишены гражданства или вида на жительство и депортированы на оккупированный Западный берег или в осажденный сектор Газа.

Закон будет применяться как к палестинским гражданам Израиля, так и к постоянным жителям оккупированного Восточного Иерусалима, которым часто отказывают в израильском гражданстве и лишь дают удостоверения личности от министерства внутренних дел Израиля.

На прошлой неделе эксперты по правовым вопросам заявили, что эта политика является военным преступлением и противоречит международному праву.

Выселение постоянных жителей Иерусалима палестинцев, которые находятся под защитой международного гуманитарного права в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, «приравнивается к серьезному нарушению этой конвенции и, следовательно, к военному преступлению», — говорит Саба Пипиа, юрисконсульт Международной гуманитарной организации «Диакония».

Кроме того, принуждение палестинцев в Иерусалиме к проявлению лояльности Израилю также противоречит международному гуманитарному праву.

«Статья 45 Гаагского положения запрещает оккупирующей державе принуждать жителей оккупированной территории к присяге на верность», — заявила Пипия. «Поэтому палестинские жители Иерусалима не обязаны быть лояльными к Государству Израиль, оккупирующей державе».