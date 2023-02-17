Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превышает 41 000

Число погибших в результате землетрясения, опустошившего некоторые районы Турции и Сирии, в пятницу превысило 41 000 человек, а Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить 1 миллиард долларов для преодоления растущего гуманитарного кризиса.

Через 11 дней после землетрясения, ставшего одним из 10 самых смертоносных за последние 100 лет, турецкие спасатели вытащили из-под завалов 17-летнюю девушку и 20-летнюю женщину.

«У нее было хорошее здоровье. Она открывала и закрывала глаза», — сказал шахтер Али Акдоган после участия в спасении Алейны Олмез в Кахраманмараше, городе недалеко от эпицентра землетрясения.

Но надежды найти выживших уже почти угасли.

Многие в пострадавших зонах столкнулись с ужасной чрезвычайной ситуацией, пытаясь собраться по кусочкам в условиях мороза, без еды, воды и туалетов, что создает угрозу дальнейшего бедствия от болезней.

«Потребности огромны, люди страдают, и нельзя терять время», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призывая к выделению средств для помощи пострадавшим.

Он сказал, что пожертвования обеспечат гуманитарную помощь в течение трех месяцев 5,2 миллионам человек.

Он добавил , что деньги «позволят организациям по оказанию помощи быстро увеличить жизненно важную поддержку», в том числе в таких областях, как продовольственная безопасность, защита, образование, вода и жилье.

«Я призываю международное сообщество активизироваться и полностью профинансировать эти критически важные усилия по реагированию на одно из крупнейших стихийных бедствий нашего времени».

Официальные лица и медики заявили, что 38 044 человека погибли в Турции и 3 688 человек в Сирии в результате землетрясения 6 февраля, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 41 732 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно выступает против обвинений в том, что его правительство не смогло отреагировать на самое смертоносное стихийное бедствие современности в стране.

Увы, на каждый чудесный рассказ о выживании приходится рассказ о несбывшихся надеждах на спасение близких, которые медленно умирали под обломками.

Турция уже приостановила спасательные операции в некоторых регионах.

Красный Крест в четверг более чем втрое увеличил запрос на экстренное финансирование до более чем 700 миллионов долларов.

Ситуация на северо-западе Сирии, удерживаемом повстанцами, особенно ужасна, поскольку помощь в регион, разоренный многолетним конфликтом, поступает медленно.