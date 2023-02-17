Сирийский режим обстрелял районы, пострадавшие от землетрясения

Сирийский режим и повстанцы столкнулись ночью в пострадавшем от землетрясения северо-западном регионе, что стало их первым боем после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека в пятницу.

СОПЧ сообщает, что бомбардировке подверглись город Атареб и деревня Кафр-Амма в сельской местности на западе Алеппо, а также столкновения произошли в деревнях Кафр-Таал и Кафр-Нуран. О пострадавших не сообщается.

Удерживаемый оппозицией северо-западный регион Сирии стал одним из районов, наиболее пострадавших от землетрясения на прошлой неделе.

По словам директора обсерватории Рами Абдулрахмана, в результате стихийного бедствия погибло 235 человек в Атаребе и близлежащих районах.

По данным спасательной группы Сирийской гражданской обороны, которая действует в районах, удерживаемых повстанцами, в целом по меньшей мере 2274 человека погибли в районах, удерживаемых оппозицией. По данным ООН, число погибших может достигать 4400 человек.

В подконтрольных режиму районах погибли по меньшей мере 1414 человек.

СОПЧ сообщила, что в пятницу также были обстрелы в окрестностях деревень Аль-Анкави и Аль-Сармания в сельской местности Хамы.

На прошлой неделе силы Башара Асада нанесли удар по Мареа, городу на северо-западе Сирии, всего через несколько часов после землетрясения утром 6 февраля.

Гуманитарный кризис на северо-западе Сирии, вызванный 12-летней войной, усугубился землетрясением.

Разрушения, вызванные землетрясением, усугубляются отсутствием хорошей инфраструктуры или соответствующих специалистов в регионе.

Достоверных статистических данных о том, сколько людей погибло впоследствии, пытаясь выжить при минусовых температурах без доставки помощи, нет.