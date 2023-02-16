Кадыров призвал замалчивать военные потери России

Рамзан Кадыров попросил не "трубить" о потерях России в Украине после роста числа погибших военных.

Наместник Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал губернаторов, которые "трубят о количестве погибших" на войне в Украине, и призвал их не комментировать потери.

"Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях", – написал Кадыров.

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", – пишет в своем телеграм-канале Кадыров.

Заявление Кадырова совпало с моментом, когда журналисты начали фиксировать резкий скачок сообщений о погибших российских военных – как в официальных заявлениях, так и в соцсетях.

Медиазона и Би-би-си передают, что в течение 10 месяцев войны российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В декабре и январе эта цифра возросла до 500-600 человек за каждые семь дней. А за последнюю неделю им удалось подтвердить гибель 1063 российских военных. Это самый большой прирост за все время войны.

Такой резкий скачок подтвержденных сообщений о потерях может быть косвенным свидетельством начала наступления российской армии, о котором недавно так много говорили.

При этом журналисты всякий раз отмечают, что установленные ими цифры на самом деле не передают истинного числа погибших, которое должно быть возможно в несколько раз больше.

Кадыров сильно "льстит" губернаторам, когда отмечает их открытость. Нет, они далеко не такие открытые, реальные цифры потерь, "в мельчайших подробностях и деталях", они также не раскрывают. Более того, сейчас губернаторы реже сообщают о потерях по сравнению с первыми месяцами войны. О смертях военных теперь больше пишут чиновники более низкого ранга - главы городов, сельских поселений, а еще чаще - официальные странички школ, профучилищ и деревенских домов культуры. Имена даже тех военных, о которых чиновники не сообщали, затем появляются на мемориальных табличках в школах. Их имена написаны на местных стелах (чаще всего они называются "мемориал погибших в локальных конфликтов"). Растет число публикаций о погибших в социальных сетях.

Кадыров также заявил, что участники войны выбрали этот путь самостоятельно и осознанно. При этом еще в начале вторжения правозащитники неоднократно заявляли, что призыв в Чечне имеет принудительных характер – солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди, а также, например, родственники чеченских оппозиционеров. А уж после начала мобилизации по всей России принуждение стало основным способом пополнения армии.

Слова Кадырова это еще и ясное указание на тот факт, что потери кадыровцев и насильно мобилизованных уроженцев Чечни при этом режиме мы никогда не узнаем. Просто потому что Кадыров будет скрывать любую информацию и лгать о ней.