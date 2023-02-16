Сирийский режим распродает гуманитарку ООН и Красного Полумесяца

Представители сирийского режима украли помощь, отправленную в страну в связи с разрушительными землетрясениями на прошлой неделе, для перепродажи на черном рынке, утверждают местные активисты и военные наблюдатели.

Асадиты украли помощь в районах, находящихся под контролем Дамаска, оставив многих сирийцев без помощи, в которой они отчаянно нуждаются после смертоносного землетрясения силой 7,8 балла, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Об этом сообщает служба Аль-Араби аль-Джадид.

Землетрясение унесло жизни по меньшей мере 41 тысячи человек в Турции и Сирии. Поставки гуманитарной помощи медленно доходят до Сирии, которая продолжает страдать от последствий почти 12-летней войны.

Власти Дамаска якобы украли помощь, полученную Красным Полумесяцем в западном городе Джабле, и пострадавшим достались только старые одеяла и небольшие корзины с едой, сообщили источники Аль-Араби аль-Джадид.

Lattakia News также сообщила о краже помощи в районе Джабле .

«Когда Красный Полумесяц уходил, помощь снимали рядом с людьми, а после съемок затаскивали в машины и раздавали каждой семье старые одеяла и буханку хлеба… прямой эфир, его устройство конфисковали», — написало местное издание в четверг.

Сирийская обсерватория по правам человека также сообщила, что люди, работающие на режим, украли часть помощи, сославшись на активистов на местах.

«Режим мог получить часть помощи, которая позже была продана на черном рынке», — сказал основатель СОПЧ Рами Абдур-Рахман .

Сообщения о краже помощи и ее продаже на черных рынках распространились по социальным сетям, вызвав возмущение активистов.

На фотографиях и видео, размещенных активистами в социальных сетях, видно, как ящики и коробки, отмеченные логотипами Красного Полумесяца и Организации Объединенных Наций, продаются на рынках в сирийской столице Дамаске.

По словам Baladi News, сразу после землетрясения Муин Али, активист из Латакии, который помогал распределять помощь пострадавшим семьям, размещал в социальных сетях видеоролики, в которых он критиковал режим за принуждение доставлять помощь провинциальному центру.

«Почему помощь должна доставляться исключительно через здание мухафазы?… мир вам не доверяет… мы предаем [народное] доверие и даем вам помощь, чтобы вы могли ее украсть?» — цитирует его сирийское новостное агентство.

В другом видео Али сказал, что большое количество людей пришли за помощью, даже при том, что они не пострадали от землетрясения.

Али был арестован после публикации видеороликов, сообщила Baladi News 9 февраля.

Активист Кутайба Идлиби также сообщил, что вся помощь, пришедшая в Дамаск из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии была разбазарена, в то время как люди в Хаме, Латакии и Алеппо так ничего и не получили.

Организация Объединенных Наций уже предоставила Дамаску помощь в размере 50 миллионов долларов через свой центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и во вторник обратилась с призывом выделить дополнительные 397 миллионов долларов для помощи пострадавшим от землетрясения в стране.