К отцу ингушского активиста пришли сотрудники Центра Э

Ингушский блогер и активист Руслан Йолой рассказал, что к его отцу пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, сообщает издание Кавказ.Реалии.

О визите силовиков в дом отца Руслана в селе Яндаре стало известно 14 февраля. Сотрудники Центра "Э" потребовали рассказать информацию о сыне и сообщили, что Йоулой состоит в Комитете ингушской независимости – недавно созданном общественном движении, выступающем за отделение Ингушетии от России. Пожилого мужчину вызвали на допрос.

"На фоне того, что я занимаю антивоенную позицию, считаю Россию крайне агрессивным государством, а также рассказываю о преступлениях российской власти в отношении мусульман, мной заинтересовались силовики. Я разделяю взгляды Комитета ингушской независимости, но не являюсь его членом", - заявил Руслан Йоулой. В последние годы он проживает в Одессе и ведет ютуб-канал на исламскую тематику.

Напомним, 7 января в Стамбуле прошел съезд сторонников независимой Ингушетии, на котором объявили о создании Комитета ингушской независимости. Согласно сообщению представителей Комитета, в объединение вошли независимые общественные и политические деятели и активисты ингушской национальности. При этом организаторы подчеркивают, что не являются политической партией и "не претендуют на особое положение в обществе". 31 января представители Комитета участвовали в прошедшем в Европарламенте "Форуме свободных народов постРоссии".