Турция оценивает финансовый ущерб от землетрясений

Землетрясения, которые унесли жизни более 30 000 человек в Турции и разрушили тысячи зданий, могут стоить до 84,1 миллиарда долларов, или около 10 процентов ВВП страны, заявила турецкая бизнес-группа.

В отчете, опубликованном в минувшие выходные, Конфедерация предприятий и бизнеса Турции оценила финансовый ущерб в размере 70,75 млрд долларов в виде потери жилья, 10,4 млрд долларов в виде потери национального дохода и 2,91 млрд долларов в виде потерянных рабочих дней.

Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 нанесли ущерб 10 провинциям на юго-западе Турции, где проживает более 10 миллионов человек, а также северо-западу Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в течение года восстановить районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений.

Общая стоимость вряд ли будет известна в течение некоторого времени, но, по словам Ферида Белхаджа, вице-президента Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке, ожидается, что реконструкция в Турции и Сирии обойдется «в миллиарды долларов».

Измитское землетрясение 1999 года, унесшее жизни более 17 000 человек, нанесло ущерб в размере 51,1 миллиарда долларов.

Масштабы финансовых убытков особенно отчетливо проявляются на фоне разгорающихся в Турции дебатов о роли правительства в обеспечении соблюдения строительных норм в сейсмоопасной стране.

Некоторые критики также сосредоточили свое внимание на управлении Эрдоганом налога на землетрясение, введенного после землетрясения 1999 года, чтобы зарезервировать миллиарды долларов на случай подобного кризиса в будущем.

Турция также начала преследовать десятки застройщиков, обвиняемых в нарушении строительных норм. По состоянию на воскресенье было выдано 113 ордеров на арест.

Владелец жилого комплекса Renaissance Residence, разрушенного землетрясением в провинции Хатай на юго-востоке Турции, был задержан в аэропорту Стамбула в пятницу при попытке бегства в Черногорию.

12-этажный комплекс Renaissance , состоящий из 250 квартир в районе Антакья города Хатай, рекламировался как роскошный жилой проект, соответствующий строительным нормам. Он был полностью разрушен землетрясениями.

Землетрясения случились в то время, когда Турция борется с экономическим кризисом, вызванным безудержной инфляцией. Пострадавшие от стихийного бедствия районы сталкиваются с серьезными проблемами, некоторые аналитики предсказывают, что реконструкция может затормозить экономику Турции.

Впрочем, есть и другие мнения. Выступая в воскресенье на арабском финансовом форуме, исполнительный директор МВФ Махмуд Мухиддин заявил, что недавние землетрясения вряд ли повлияют на ВВП Турции в той же степени, что и Измитское землетрясение 1999 года, которое произошло в экономическом центре страны ближе к Стамбулу.

«Турция, как вы знаете, доказала свою устойчивость за последние много-много лет. У них были взлеты и падения, и они смогли справиться», — говорит Белхадж, вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке, в интервью CNBC в понедельник.

Помимо ужасной гуманитарной ситуации на юго-востоке, экономисты и официальные лица по-прежнему считают, что ВВП Турции может упасть на два процента в этом году в результате землетрясений. До землетрясений Анкара оценивала рост в 5,5% в 2023 году.