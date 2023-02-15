Европейцы "решительно против" израильских поселений

Министры иностранных дел пяти западных держав говорят, что они «глубоко обеспокоены» решением крайне правого израильского правительства продвигать строительство тысяч незаконных поселений на оккупированном Западном берегу.

Министры Франции, Германии, Италии и Великобритании во вторник вслед за США осудили запланированное расширение.

«Мы решительно выступаем против этих односторонних действий, которые только усугубят напряженность между израильтянами и палестинцами и подорвут усилия по достижению согласованного решения о создании двух государств», — говорится в заявлении.

«Мы продолжаем поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке, который должен быть достигнут путем прямых переговоров между сторонами».

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт также осудила планы Израиля.

«Израильская политика создания поселений на оккупированных землях противоречит международному праву и должна быть остановлена», — заявила Хуитфельдт норвежскому информационному агентству NTB.

Планы израильских поселений также вызвали осуждение со стороны арабских соседей Израиля – Иордании, Египта и Саудовской Аравии.

Однако бескомпромиссный министр безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что хотел бы видеть больше еврейских поселений. «Земля Израиля принадлежит народу Израиля», — сказал он в видеообращении.

В воскресенье кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно санкционировал легализацию девяти поселений и заявил, что вскоре одобрит дополнительное строительство в существующих поселениях.

Бен-Гвир добавил: «Это наша миссия. Это наша доктрина. Девять поселений — это хорошо, но все же мало. Мы хотим гораздо большего».

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что около 10 000 новых домов должны быть утверждены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что он «глубоко обеспокоен» решением Израиля, но не дал никаких указаний на то, что США предпримут какие-либо действия против Израиля.