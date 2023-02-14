Сирия: снятие санкций с режима поможет Асаду, а не сирийцам

Землетрясение в Турции и Сирии стали огромной катастрофой для народов этих двух стран, но есть один деятель, для которого трагедия стала историческим шансом. Это конечно же Башар Асад, сирийский тиран, прямо ответственный за гибель сотен тысяч сирийцев. Сейчас он хватается за последствия землетрясение как за уникальный шанс на легитимизацию для своего режима.

Даже несмотря на тот факт, что большая часть разрушений в Сирии задела оппозиционные районы, повсюду разносятся крики о том, что санкции Запада против режима Асада наносят вред сирийцам, и что пора бы уже договариваться с Дамаском. Отдельные эксперты с особенным восторгом начали писать о перспективах нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Пресс-секретарь сирийского режима Бутейна Шаабан заявила Sky News, что если США и Европейский союз отменят санкции, то «сирийский народ сможет позаботиться о своей стране». Ряд действующих из лучших побуждений представителей гражданского общества и религиозных групп также выступили с аналогичными заявлениями.

Государственный департамент США до сих пор отклонял такие призывы. Но по мере того, как в центре внимания оказывается весь масштаб разрушений и человеческих страданий, можно ожидать, что призывы будут усиливаться.

Правительство США ввело ряд санкций против сирийского режима еще в 1979 году из-за его признания в качестве государственного спонсора терроризма и оккупации Ливана. После жестокого подавления президентом Башаром Асадом демонстрантов, требующих перемен в 2011 году, правительство США ввело дополнительные целенаправленные санкции, чтобы лишить режим ресурсов, необходимых ему для продолжения насилия против гражданского населения. Это включало блокирование собственности официальных лиц режима и запрет на импорт сирийской нефти.

В 2019 году Конгресс принял Акт Цезаря о защите гражданского населения Сирии, названный в честь сирийского военного перебежчика, который разоблачил широко распространенные злоупотребления и убийства в тюрьмах Асада. Закон наложил дополнительные санкции на правительственные предприятия и иностранные организации, которые оказывали финансовую или материальную поддержку режиму.

Мотивация этих санкций, особенно тех, которые были введены после 2011 года, проста: ограничить способность Асада финансировать свои вооруженные силы и ополченцев, которые были замешаны в некоторых из самых ужасных злодеяний этого века. Как его главные международные покровители, правительства Ирана и России, изо всех сил пытались переложить вину за экономические беды Сирии с роли Асада в разрушении страны на санкции. Хотя санкции, безусловно, способствовали сокращению государственных расходов и обесцениванию сирийской лиры, они не оказали существенного влияния на доставку гуманитарной помощи.

Фактически, с самого начала конфликта основной канал доставки гуманитарной помощи в Сирию, Организация Объединенных Наций, в основном работал в контролируемых режимом районах. Несмотря на задокументированные коррупцию в процессе закупок ООН и влияние сирийского режима на то, куда доставляется помощь в Сирии, США остаются ведущим донором, предоставив почти 16 миллиардов долларов по всей Сирии и региону. Большая часть этой помощи на самом деле тратится в районах, контролируемых режимом, потому что режим запрещает поступление большей части этой помощи в контролируемые оппозицией общины.

Бывший сотрудник госдепа Ваэль Альзаят в своей колонке для Washington Post рассказывает, что в годы его работы режим осаждал до 18 удерживаемых оппозицией городов, где им отказывали в доступе к еде и лекарствам. Конвои ООН и Красного Креста регулярно возвращались назад, а те, которым разрешалось пройти, лишались медицинского и другого спасательного содержимого. В ходе конфликта России "удалось взять в заложники Совет Безопасности", заставив его согласиться на единый пограничный переход из Турции в северную Сирию для доставки гуманитарной помощи в населенные пункты, удерживаемые оппозицией. Именно эти общины сейчас лежат под развалинами и отчаянно нуждаются в международной помощи.

В этой ситуации особенно стоит прислушаться к настоящим героям, которые многие годы занимаются спасением сирийцев из под завалов, не только в результате этого землетрясения, но и в следствии бомбардировок сирийским режимом и его российскими союзниками.

Глава сирийской оппозиционной спасательной группы осудил решение Организации Объединенных Наций запросить у диктатора Сирии Башара Асада разрешение на доставку помощи в пострадавшие от землетрясения северо-западные районы Сирии через дополнительные пункты пересечения границы с Турцией, заявив, что это позволило ему заработать «политическую выгоды».

«Это шокирует, и мы в недоумении от того, как ведет себя ООН», — заявил во вторник агентству Reuters глава «Белых касок» Раед аль-Салех.

Комментарий прозвучал после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что Асад согласился разрешить доставку помощи ООН на территории, удерживаемые оппозицией, через еще два перехода на границе с Турцией в течение первоначального трехмесячного периода.

Соглашение об открытии контрольно-пропускных пунктов Баб-аль-Салам и Баб-эль-Раи для помощи ООН последовало за встречей в Дамаске между Асадом и главой гуманитарной помощи ООН Мартином Гриффитсом, который провел субботу и воскресенье, посещая пострадавшие районы на юге Турции и северо-западе Сирии.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что для доставки помощи уже отправлено 58 грузовиков. «То, что сделает это соглашение о пропускном пункте, — это увеличение объема поставок, которые мы сможем доставить на северо-запад Сирии», — сказал Гриффитс.

«Белые каски» неоднократно просили мир о помощи в первые часы после первого предрассветного землетрясения силой 7,8 балла 6 февраля, прося тяжелую технику, спасательные команды и оборудование, чтобы помочь им спасти как можно больше жизней в критический 72-часовой период.

Группа, также известная как Сирийская гражданская оборона, осудила «неспособность» со стороны международного сообщества доставить своевременную помощь на северо-запад Сирии.

Чиновники ООН признали, что поначалу помощь была медленной, но заявили, что они наращивают поставки, в том числе из Турции.

За первые три дня сирийскому режиму в Дамаск было отправлено не менее двух десятков партий помощи при стихийных бедствиях. Ни один из них не достиг районов, находящихся под контролем оппозиции на северо-западе Сирии.