Кадырова объявили "отцом народа"

Наместник Чечни Рамзан Кадыров, как и ожидалось, внес изменения в Конституцию республики – название его должности дополнено словами "Мехк-Да", что в переводе означает "отец народа". Вместе с этим документ дополнен указанием, что глава Чечни является гарантом "прав и свобод человека и гражданина" в регионе, а также отвечает за территориальную целостность и поддержание мира и согласия.

Так что если у вас возникают вопросы относительно прав и свобод в Чечне, не удивляйтесь ничему. Их гарантом там выступает "отец народа" Кадыров.

Напомним, что изменения были предложены главой парламента Чечни Магомедом Даудовым и еще 20 депутатами. Законопроект был зарегистрирован 12 января. Эту инициативу поддержал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который заявил, что "мехк-да" или "мехкан да" переводится с чеченского на русский как "высшее должностное лицо республики".

Менее чем через месяц, 9 февраля, парламент республики единогласно утвердил поправки в Конституцию. Кадыров подписал документ в пятницу, 10 февраля.

Примечательно, что октябре 2022 года депутаты Народного собрания Дагестана приняли пакет поправок в Конституцию республики. Среди прочего они предусматривают снятие с главы Дагестана функций гаранта "единства и территориальной целостности республики". Многие юристы, правозащитники, общественные и политические деятели Дагестана раскритиковали эти изменения. На предшествовавший принятию поправок круглый стол, инициированный Народным собранием, недовольных поправками активистов не допустили.

И это при том, что демаркация границы между Чечней и Дагестаном остается спорной. В частности, не решен вопрос Ауховского района, ликвидированного после депортации чеченцев в 1944 году, – вопрос о его восстановлении Чечня поднимает с 1990 года.