Турция-Сирия: внимание на выживших

Мы продолжаем освещать турецко-сирийское землетрясение спустя более чем неделю после катастрофической трагедии, обрушившейся на две страны.

Сотни тысяч бездомных сталкиваются с холодом и голодом, а власти Турции и сирийских районов борются с ужасной гуманитарной катастрофой, вызванной землетрясением, в результате которого, по последним подсчетам, погибло более 37 000 человек.

Спасатели во вторник сумели добраться до людей под завалами в трех провинциях.

Во вторник турецкое телевидение продолжало транслировать сообщения о спасенных, хотя эксперты считают, что окно для поиска выживших закрывается.

В провинции Адияман спасатели добрались до 18-летнего Мухаммеда Джафера Четина, а двое других были спасены из одного здания, которое было разрушено в центре Кахраманмараша, недалеко от эпицентра, примерно через 198 часов после землетрясения.

Информационное агентство Anadolu сообщило, что в понедельник в Турции братья Харун, 8 лет, и Эюпхан, 15 лет, были спасены через 181 час после пятого по величине смертоносного землетрясения 21 века.

Поскольку надежды найти живых людей под обломками тают, основное внимание переключилось на обеспечение пищей и кровом огромного числа выживших.

По данным правительства Турции, в студенческих общежитиях размещено около 1,2 миллиона человек, установлено более 206 тысяч палаток и эвакуировано 400 тысяч пострадавших из опустошенных районов.

Соседняя Сирия, уже раздираемая 12-летней гражданской войной, вызывает особое беспокойство.

В понедельник Организация Объединенных Наций провела экстренное совещание, посвященное тому, как увеличить помощь удерживаемым повстанцами районам.

Сирийский диктатор Башар аль-Асад, находящийся в изоляции и под западными санкциями, призвал к международной помощи для восстановления инфраструктуры в стране, где, по оценкам ООН, более пяти миллионов человек остались без крова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Асад согласился открыть еще два пограничных перехода из Турции в северо-западную Сирию, чтобы пропустить гуманитарную помощь.

До землетрясения почти вся важнейшая гуманитарная помощь для более чем четырех миллионов человек, проживающих в районах, контролируемых повстанцами на северо-западе Сирии, доставлялась только через один контрольно-пропускной пункт.

«Открытие этих контрольно-пропускных пунктов — наряду с облегчением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и упрощением поездок между транспортными узлами — позволит быстрее доставлять больше помощи», — сказал Гутерриш.

«Белые каски» сообщают о завершении поисков выживших после землетрясения на северо-западе Сирии

Операции по поиску других выживших под завалами на оппозиции к северо-западу от Сирии вот-вот закончатся через восемь дней после разрушительного землетрясения, сообщила во вторник спасательная группа «Белых касок».

«Все подходит к концу. У нас есть признаки того, что (выживших) нет, но мы пытаемся провести наши последние проверки на всех объектах», — сказал Раед аль-Салех, возглавляющий группу «Белых касок», которая вела крупные спасательные операции в опустошенном регионе.

Группа, у которой есть спасатели по всему региону, где были уничтожены целые кварталы и деревни, заявила, что они также собирают имена пропавших без вести людей в анклаве, где последнее число погибших составило 2274 человека с тысячами раненых.

Мексиканская военная собака-спасатель по кличке Протео погибла в поисках выживших под завалами в Турции.

«Ты выполнила свою миссию… спасибо за твой героический труд», — написали мексиканские военные в понедельник.

Подтвержденное число погибших людей составляет 35 331 человек, при этом официальные лица и медики заявили, что 31 643 человека погибли в Турции и не менее 3688 человек в Сирии.

Число жертв в Сирии практически не изменилось за несколько дней и, как ожидается, будет расти.