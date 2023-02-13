Турция и Сирия спустя неделю после землетрясения

Спасательные бригады в понедельник вытащили 40-летнюю женщину из-под обломков здания через неделю после двух мощных землетрясений, но сообщения о спасательных операциях поступают все реже, поскольку время, прошедшее после землетрясения, уже достигает предела способности человеческого организма выживать без воды, особенно при отрицательных температурах.

Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли с разницей в девять часов на юго -востоке Турции и севере Сирии 6 февраля.

Официальные лица и медики заявили, что 31 643 человека погибли в Турции и 3 581 человек в Сирии в результате землетрясения силой 7,8 балла в прошлый понедельник, в результате чего подтвержденное общее количество достигло 35 224 человек.

Ожидается, что число жертв значительно возрастет, поскольку поисковые группы найдут больше тел и превратят большую часть городов, населенных миллионами, в фрагменты бетона и искривленного металла.

В понедельник спасатели вытащили 40-летнюю женщину из-под обломков 5-этажного дома в городе Ислахие, провинция Газиантеп. Женщина, Сибель Кая, была спасена после 170 часов пребывания под завалами смешанной бригадой, в которую входили члены турецкой спасательной команды из угольных шахт.

Ранее 60-летнюю женщину Эренгуль Ондер также вытащили из-под завалов в городе Бесни в провинции Адыаман бригады из западного города Маниса.

«Мы получили известие о чуде из Бесни, которое помогло немного разжечь огонь в наших сердцах», — написал мэр Манисы Дженгиз Эргун в Twitter.