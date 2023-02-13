Турция и Сирия спустя неделю после землетрясения

Спасательные бригады в понедельник вытащили 40-летнюю женщину из-под обломков здания через неделю после двух мощных землетрясений, но сообщения о спасательных операциях поступают все реже, поскольку время, прошедшее после землетрясения, уже достигает предела способности человеческого организма выживать без воды, особенно при отрицательных температурах.
Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли с разницей в девять часов на юго -востоке Турции и севере Сирии 6 февраля.
Официальные лица и медики заявили, что 31 643 человека погибли в Турции и 3 581 человек в Сирии в результате землетрясения силой 7,8 балла в прошлый понедельник, в результате чего подтвержденное общее количество достигло 35 224 человек.
Ожидается, что число жертв значительно возрастет, поскольку поисковые группы найдут больше тел и превратят большую часть городов, населенных миллионами, в фрагменты бетона и искривленного металла.
В понедельник спасатели вытащили 40-летнюю женщину из-под обломков 5-этажного дома в городе Ислахие, провинция Газиантеп. Женщина, Сибель Кая, была спасена после 170 часов пребывания под завалами смешанной бригадой, в которую входили члены турецкой спасательной команды из угольных шахт.
Ранее 60-летнюю женщину Эренгуль Ондер также вытащили из-под завалов в городе Бесни в провинции Адыаман бригады из западного города Маниса.
«Мы получили известие о чуде из Бесни, которое помогло немного разжечь огонь в наших сердцах», — написал мэр Манисы Дженгиз Эргун в Twitter.
Однако эксперты предупреждают, что вероятность найти еще живых людей под обломками становится чрезвычайно низкой, поскольку землетрясение случилось целую неделю назад.
Этап спасения после сильного землетрясения, обрушившегося неделю назад на Турцию и Сирию, «близится к завершению», и в настоящее время усилия срочно переключаются на жилье, питание, обучение и психосоциальную помощь выжившим. Об этом заявил глава гуманитарной помощи ООН во время визита в Сирию в понедельник.
«Что здесь самое поразительное, так это то, что даже в Алеппо, который так много страдал за эти годы, этот момент… был чуть ли не худшим из того, что испытали эти люди», — сказал Мартин Гриффитс в Алеппо.
Более 4300 человек погибли и более 7600 получили ранения на северо-западе Сирии по состоянию на 12 февраля в результате смертоносного землетрясения и повторных толчков в соседней Турции, говорится в заявлении Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) в понедельник.
Спасатели в контролируемых оппозицией северо-западных зонах Сирии сообщили о снижении числа выживших по состоянию на пятницу и ожидают заявления о более высоких потерях в ближайшие часы.
Фирас аль-Халифа, член добровольческой организации «Белые каски» на северо-западе Сирии, говорит, что этот район находится в «посткатастрофическом шоке».
спасатели все еще работают, «выполняя любые призывы семей искать своих пропавших без вести близких».
«Гуманитарная ситуация очень тяжелая», — добавил он. «Люди боятся возвращаться в свои дома, о структурной прочности которых у них не уверенности. Многие люди бежали и укрылись в палатках, в школах или общественных парках».
«Были конвои из Саудовской Аравии, Курдистана, Катара и из ООН, но их недостаточно для такого большого количества бездомных», — сказал он.