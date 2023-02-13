Землетрясение: помощь, безопасность, порядок и закон

Бедствие в Турции и Сирии еще остается (и долго будет оставаться!) шоком, но уже превратилось в общественный процесс со своими проблемами, задачами, рисками и противоречиями. И мы сейчас говорим не о политических аспектах, а о сугубо практических, связанных с помощью людям и защитой безопасности их и их имущества.

Так, много споров ведется по поводу того, кому и через кого помогать, а через кого нет и т.д. Мы не претендуем на всеобъемлющее разъяснение, но поделимся некоторыми советами:

- посылать помощь якобы в Сирию, которая гарантировано пойдет через структуры режима Асада, не стоит, так как во-первых она разворовывается, а во-вторых превращается в инструмент давления и шантажа со стороны этих мразей;

- тем, кто находится в России, не стоит посылать деньги разным незарегистрированным организациям и частным лицам, особенно зарубежом, со счетов, карт и кошельков, привязанных к вашим личным данным, по которым вас потом легко установить и привлечь к ответственности за "финансирование терроризма", как это не раз бывало;

- тем, кто находится в Турции и Сирии, мы ничего советовать не будет, потому что вы это знаете лучше нас - есть масса и государственных, и общеизвестных благотворительных организаций, надежных землячеств, джамаатов и т.д., так что, помогайте через любых, кому вы доверяете;

- тем, кто находится на Западе и тоже боится помочь не через кого-то того, советуем на языке страны вашего проживания гуглить местные сайты организации ООН, например, Unicef, у которой почти во всех странах открыты проекты и сборы на поддержку пострадавших как Турции, так и Сирии. Ниже приводим ссылку на централизованный проект (на английском), которому должно быть безопасно перчислять деньги и из России

https://www.unicef.org/emergencies/Syria-Turkiye-earthquake

А теперь еще об одной, тоже неприятной проблеме - мародеров.

Хорошо известно, что эти твари не только пользуются людским горем и усугубляют его, но и создают препятствия борьбе с бедствием, так как в ряде случае международные благотворители отказались продолжать работу из-за нападений на их грузы мародерами.

Тем не менее, со всей ответственностью призываем братьев и сестер перестать рекламировать ролики с расправами над этими мразями, особенно со стороны невыдержанных полицейских, как бы такое возмездие по-человечески приятно ни было.

Надо понимать, что турецкое государство, вне зависимости от того, что его завтра возглавит (а решать это будет турецкий народ), сейчас сталкивается с колоссальным вызовом, и что утрата управляемости и законности по своим потенциальным последствиям является не меньшим риском, чем такие стихийные бедствия. Поэтому, если завтра будет принят закон о расстреле мародеров, и это будет делаться по закону военного времени, после вынесения приговоров военно-полевыми судами, это одна история. Но когда отдельные полицейские берут суд и наказание в свои руки и это потом начинает рекламироваться и превращаться в образец, то это путь к саморазрушению государства, его дезорганизации и еще большим бедствиям.

Поэтому очень просим наших читателей перестать такое публично одобрять и рекламировать и наоборот морально поддержать здоровые силы государства и общества в обуздании стихии. Инициатива, участие, да, это безусловно, и пусть Всевышний Аллах воздаст каждому за его или ее усилия в этой ситуации. Но так же помним о сознательности, ответственности, безопасности, законе и порядке, которые необходимы обществу и государству, чтобы справиться с этой бедой.

(На фото - законное задержание мародеров, которые будут переданы суду)