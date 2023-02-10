В российской тюрьме скончался политзаключенный из Крыма

В СИЗО города Новочеркасск скончался один из обвиняемых по делу о "Хизб ут-Тахрир", 60-летний крымский татарин Джемиль Гафаров. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Эту информацию также подтвердило издание "Крымская солидарность" со ссылкой на юриста Лилю Гемеджи.

Ранее сообщалось, что еще в ноябре 2021 года Гафаров, имеющий инвалидность, жаловался на ухудшение здоровья: у него была диагностирована почечная недостаточность, болезнь прогрессировала, но руководство СИЗО-5 в Ростове, где тогда находился обвиняемый, не предоставляло никакой помощи в диагностике и лечении. По словам Гафарова, единственное, что он мог получить от фельдшера, – валидол. Жалобы арестованного руководство ГУФСИН, прокуратура, ОНК Ростовской области и администрация СИЗО игнорировали.

В ноябре 2022 года у Гафарова случился сердечный приступ. В январе его состояние ухудшилось – по данным "Крымской солидарности", он почти не вставал и жаловался на боль в груди. Что именно стало причиной его смерти, пока неизвестно.

Джемиль Гафаров был задержан в 2019 году. В середине января 2022 года он был приговорен Южным окружным военным судом к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Его признали виновным в организации терроризма и насильственном захвате власти. Вместе с Гафаровым такие же сроки получили еще четверо крымских татар: Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов.

Всего после аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись ​уголовному преследованию за участие в движении "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда.

Напомним, что хотя в России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года, в Украине и большинстве западных стран его деятельность законна. Члены движения (как бы кто не относился к их взглядам) ни разу не были замечены в подготовке или совершении терактов.