Россия жалуется на талибов

Российский посол в Таджикистане Семен Григорьев рассказал РИА «Новости», что талибы, вернувшиеся к власти в Афганистане в 2021 году, за минувшее время "не выполнили ни одного своего обещания".

"Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее в последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями", — сказал он.

Григорьев выразил сожаление, что в Афганистане все развивается по негативному сценарию, практически все обещания, которые талибы давали после прихода к власти — борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков, не выполнены.

При этом он выразил уверенность в том, что талибы или другие группировки не рискнут нарушить границу Таджикистана, пока безопасность гарантируют российская военная база и ОДКБ.

В целом, ситуация такая, что "медовый месяц" талибов с Москвой, о котором так много говорили, кажется подходит к концу. Все больше и увереннее в России звучат голоса тех, кто категорически против сотрудничества с Талибаном.

Но разве кого-то это удивляет?