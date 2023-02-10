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Землетрясение в Турции и Сирии: день пятый

10 февраля в 14:12 Якуб Хаджич 0

Спасатели пятый день подряд разгребают завалы, чтобы найти выживших после разрушительных землетрясений, в результате которых на этой неделе погибли десятки тысяч человек и были сметены с лица земли целые города в Турции и Сирии.

Операции продолжились в пятницу, но надежды найти людей живыми тают. Выживших остается все меньше.

Тем не менее, среди разрухи есть место для некоторой надежды. Агентство Anadolu сообщило, что 18-месячный ребенок и члены ее семьи были вытащены живыми из-под руин рухнувшего здания в районе Антакьи на юге Турции после того, как они находились в ловушке в течение 96 часов.

Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «катастрофой века», превысило 21 500 человек.

По словам вице-президента Фуата Октая, в Турции погибло не менее 18 342 человек, а в Сирии, как известно, погибло не менее 3377 человек.

Для сравнения, 18 400 человек погибли в результате землетрясения 2011 года у Фукусимы, Япония, которое вызвало цунами, и примерно 18 000 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Измите, Турция, в 1999 году.

Десятки тысяч также получили ранения в результате стихийного бедствия в понедельник, и многие десятки тысяч остались без крова.

Зимняя погода и повреждения дорог и аэропортов затруднили спасательные работы. Многие в Турции жалуются, что правительство медлительно реагирует на происходящее — мнение, которое может повредить Эрдогану в то время, когда ему предстоит ожесточенная битва за переизбрание в мае.

В течение последних двух дней президент посещал пострадавшие города.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что в операции принимают участие более 110 000 спасателей с помощью более 5500 транспортных средств, включая тракторы, краны, бульдозеры и экскаваторы. Министерство иностранных дел заявило, что помощь предложили 95 стран.

Несмотря на то, что эксперты говорят, что люди, оказавшиеся в ловушке, могут выжить в течение недели или более, шансы найти выживших при отрицательных температурах уменьшаются, и аварийные бригады теперь начинают переключать внимание на разрушение опасно нестабильных конструкций.

В Кахраманмараше спортивный зал размером с баскетбольную площадку служит импровизированным моргом для размещения и опознания тел.

В турецком городе Антакья десятки людей бросились за помощью перед грузовиком, раздающим детские пальто и другие товары. Один выживший, Ахмет Токгез, призвал правительство эвакуировать людей из региона.

Многие из тех, кто потерял свои дома, нашли убежище в палатках, на стадионах и в другом временном жилье, но некоторые спят на открытом воздухе.

США в четверг объявили о первоначальном пакете экстренной помощи в размере 85 миллионов долларов для двух пострадавших стран, а также временно отменили некоторые из своих санкций, связанных с Сирией, надеясь помочь пострадавшим сирийцам.

Между тем, Всемирный банк объявил о выделении Турции помощи в размере 1,78 млрд долларов для оказания помощи и восстановления.

Оказание помощи контролируемым оппозицией районам на северо-западе Сирии оказалось весьма проблематичным.

Жители Джиндиреса, одного из наиболее пострадавших районов Сирии, вынуждены руками искать выживших под обрушившимися зданиями и просят международной помощи после смертоносных землетрясений.

В четверг первой колонне из шести грузовиков удалось проехать через пропускной пункт Баб-эль-Хава — единственный пункт, утвержденный ООН, — но облегчения это не принесло.

В заявлении Агентства по международному развитию говорится, что финансирование будет направлено партнерам на местах «для оказания срочно необходимой помощи миллионам людей», включая продукты питания, жилье и службы экстренной медицинской помощи.

В Идлибе в результате землетрясения была разрушена плотина и река вышла из берегов, затопив дома во многих районах.

Автор: Якуб Хаджич
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