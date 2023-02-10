Землетрясение в Турции и Сирии: день пятый

Спасатели пятый день подряд разгребают завалы, чтобы найти выживших после разрушительных землетрясений, в результате которых на этой неделе погибли десятки тысяч человек и были сметены с лица земли целые города в Турции и Сирии.

Операции продолжились в пятницу, но надежды найти людей живыми тают. Выживших остается все меньше.

Тем не менее, среди разрухи есть место для некоторой надежды. Агентство Anadolu сообщило, что 18-месячный ребенок и члены ее семьи были вытащены живыми из-под руин рухнувшего здания в районе Антакьи на юге Турции после того, как они находились в ловушке в течение 96 часов.

Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «катастрофой века», превысило 21 500 человек.