Землетрясение в Турции и Сирии: день пятый

Спасатели пятый день подряд разгребают завалы, чтобы найти выживших после разрушительных землетрясений, в результате которых на этой неделе погибли десятки тысяч человек и были сметены с лица земли целые города в Турции и Сирии.
Операции продолжились в пятницу, но надежды найти людей живыми тают. Выживших остается все меньше.
Тем не менее, среди разрухи есть место для некоторой надежды. Агентство Anadolu сообщило, что 18-месячный ребенок и члены ее семьи были вытащены живыми из-под руин рухнувшего здания в районе Антакьи на юге Турции после того, как они находились в ловушке в течение 96 часов.
Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «катастрофой века», превысило 21 500 человек.
По словам вице-президента Фуата Октая, в Турции погибло не менее 18 342 человек, а в Сирии, как известно, погибло не менее 3377 человек.
Для сравнения, 18 400 человек погибли в результате землетрясения 2011 года у Фукусимы, Япония, которое вызвало цунами, и примерно 18 000 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Измите, Турция, в 1999 году.
Десятки тысяч также получили ранения в результате стихийного бедствия в понедельник, и многие десятки тысяч остались без крова.
Зимняя погода и повреждения дорог и аэропортов затруднили спасательные работы. Многие в Турции жалуются, что правительство медлительно реагирует на происходящее — мнение, которое может повредить Эрдогану в то время, когда ему предстоит ожесточенная битва за переизбрание в мае.