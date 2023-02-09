Кадырова разозлил крымский муфтий Айдер Рустемов

Рамзан Кадыров пригрозил преследованием главе Духовного управления мусульман Крыма Айдеру Рустемову – так он отреагировал на беседу муфтия с пленными кадыровцами. Кадыров заявил, что если пленные вернутся в Россию, они должны сразу же вернуться на передовую, чтобы "отомстить Рустемову". Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

В конце января на канале украинского блогера Владимира Золкина была опубликована видеозапись разговора крымского муфтия с пленными, среди которых были пять кадыровцев. Рустамов говорил о преступности войны против Украины и о том, почему ее нельзя называть джихадом (священной войной), что регулярно повторяют власти Чечни. Это уже вторая встреча муфтия с пленными мусульманами, первая состоялась еще в августе прошлого года.

На совещании регионального оперативного штаба по проведению СВО Рамзан Кадыров в оскорбительной форме заявил, что муфтий Крыма пытался унизить пленных и очернить выбранный ими путь.

"Я лично буду спрашивать с тебя, где бы ты не находился… Если [пленные] вернутся, то они первыми должны быть на передовой и искать тебя. Я призываю всех бойцов, чтобы такие лицемеры (да, это он говорит про муфтия Рустемова – прим. ГИ) были наказаны. Каждый знает, когда он берет в руки автомат, он должен умереть и убивать преступников.... Этот путь нам Всевышний дал как подарок. Мы должны это использовать с удовольствием", – сказал Кадыров.

Он добавил, что "под дулом" пленные чеченцы якобы были вынуждены соглашаться со всем, что говорил украинский муфтий.

Напомним, что в октябре Кадыров сам общался с пленными украинскими военными в своей резиденции - несколько человек доставили к нему под конвоем после поездки детей Кадырова в Украину. Кадыров утверждал, что власть в Киеве использовала мобилизованных украинцев в качестве "пушечного мяса". Те в ответ назвали свое участие в войне бессмысленным, а также озвучили продвигаемые российской пропагандой тезисы.

В общем, совершенно очевидно, что беседы муфтия с пленными мусульманами бьют точно в цель. Так держать.