Глава ЦРУ предупредил, что нынешняя напряженность напоминает Вторую интифаду

Директор ЦРУ предупредил, что предотвратить «взрывы насилия» между израильтянами и палестинцами на фоне напряженности, которая имеет «сходство» со Второй интифадой, будет большой проблемой.

Уильям Бернс сделал свое заявление после возвращения из поездки в Израиль и на оккупированный Западный берег на прошлой неделе, где он провел переговоры с лидерами обеих сторон, которые вызвали у него «обеспокоенность».

«Я был высокопоставленным американским дипломатом 20 лет назад, во время Второй интифады, и я обеспокоен, как и мои коллеги из разведывательного сообщества, тем, что многое из того, что мы наблюдаем сегодня, имеет очень печальное сходство с некоторыми из этих реалий. это мы видели и тогда», — сказал Бернс во время интервью в Джорджтаунской школе дипломатической службы в Вашингтоне в четверг.

Он добавил, что ЦРУ работает с израильскими и палестинскими службами безопасности, чтобы предотвратить «взрывы насилия», но признал, что это «будет большой проблемой».

«Беседы, которые у меня прошли с израильскими и палестинскими лидерами, заставили меня очень обеспокоиться перспективами еще большей нестабильности и еще большего насилия между израильтянами и палестинцами», — сказал он.

В этом году израильские силы убили 42 палестинца на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, продолжая начавшуюся с прошлого года тенденцию к наращиванию смертоносной политики.

В 2022 году в результате израильских атак на оккупированных территориях погибло не менее 220 человек, в том числе 48 детей. По меньшей мере 167 человек были с Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Тем временем палестинцы убили 30 израильтян, в том числе одного ребенка, что является самым высоким числом погибших с 2008 года.

Возобновление израильского насилия происходит по мере того, как военные усиливают операции на Западном берегу, а палестинское вооруженное сопротивление возрождается.

В декабре эксперты ООН осудили Израиль за рекордное насилие в прошлом году и предупредили, что в 2023 году число жертв может увеличиться.