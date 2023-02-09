Турция-Сирия: надежд на спасение людей остается все меньше

Спасатели продолжают лихорадочно искать выживших под обломками рухнувших зданий в Турции, но шансы найти все больше живых людей быстро исчезают более чем через 72 часа после разрушительных землетрясений.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) сообщило, что 12 873 человека погибли в стране в результате землетрясений в понедельник, а 2950 человек погибли в Сирии, в результате чего подтвержденное общее число погибших превысило 15 800 человек.

В Кахраманмараше, одном из наиболее пострадавших турецких городов недалеко от эпицентра, спасатели неустанно работали, чтобы вытащить людей из-под завалов.

Ресул Сердар из Al Jazeera, рассказывает, что около 60 человек остались под обломками гостиницы в Кахранмараше.

«К сожалению, со вчерашнего вечера никто не выбрался из-под завалов живым», — сказал он. «Но несколько трупов — полностью обгоревших — спасатели извлекли из-под завалов. Есть пожар – неясно, в чем его источник, но это еще больше усложняет чрезвычайную работу спасателей».

Около 1000 зданий в этом турецком городе рухнули, и подтверждено, что там погибло более 600 человек.

Сердар сказал, что многие люди собрались у развалин отеля, ожидая новостей от своих близких, но в городе было очень холодно, особенно ночью.

«Спасательные работы здесь бешеные, но с каждой минутой надежды тают», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Кахраманмарас в среду на фоне растущего гнева со стороны тех, кто остался без средств к существованию, и разочарования медленным прибытием спасательных групп.

Он признал наличие проблем с первоначальной реакцией своего правительства.

«Конечно, есть недостатки», — сказал он. «Условия очевидны. Невозможно быть готовым к такой катастрофе».

Он добавил, что целью его правительства было восстановление за один год.

«Мы начнем строительство новых домов во всех этих 10 городах, чтобы никто не остался без крова. Конечно, строительство этих зданий займет некоторое время», — сказал он.

При это наблюдатели из Газиантепа, недалеко от границы Турции с Сирией, сообщают, что толчки все еще продолжаются, пока спасатели ищут выживших и тела.

После первого предрассветного землетрясения в понедельник было зарегистрировано более 100 афтершоков , что увеличивает риск обрушения большего количества зданий, а также гор щебня.

В раздираемой войной Сирии бедствие усугубило существующий гуманитарный кризис. Спасательные работы сильно ограничены из-за нехватки ресурсов, необходимых для перемещения обломков и поиска выживших.

Абада Зикри, волонтер гражданской обороны Сирии, рассказал журналистам, что его команда вытащила мужчину и девушку живыми из-под обломков после 50 часов работы, но сказал, что трудности, с которыми они столкнулись, были огромными.

«Команды гражданской обороны изо всех сил пытаются [найти достаточно] тяжелой техники из-за огромной площади, которая была повреждена», — сказал Зикри.

«Полностью уничтожено более 400 объектов, частично повреждено более 250 объектов. Мы призываем международное сообщество помочь».

Между тем, если турецкое правительство, как бы его не критиковали справедливо за реакцию, все же старается помочь из-за всех сил, то режим Башара Асада лишь еще более усугубляет трагедию. Так, Дамаск не позволяет провозить помощь в пострадавшие районы через пограничный переход на севере, и требует, чтобы вся помощь направлялась через режим Асада.