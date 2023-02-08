Журнал Charlie Hebdo высмеял катастрофу в Турции и Сирии

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подвергся критике за публикацию карикатуры, высмеивающей разрушительные землетрясения, произошедшие в понедельник в Турции и Сирии.

Карикатура художницы Джуина, опубликованная как «рисунок дня» в ее аккаунте в Твиттере, изображала поврежденное здание, опрокинутую машину и кучу обломков с подписью: «Даже не нужно посылать танки».

Пользователи социальных сетей раскритиковали журнал за высмеивание катастрофы, унесшей тысячи жизней и ранившей многих.

Они назвали иллюстрацию бестактной, дурновкусной и выходящей за рамки принятого порога «умных шуток и черного юмора».

Известный американский имам Омар Сулейман из Института исламских исследований "Якын" также написал в Твиттере о публикации, заявив, что карикатура «дегуманизирует» мусульман как жертв «во всех отношениях».

Многие пользователи Твиттера, в том числе телеведущие и влиятельные лица, начали наводнять исходный пост встречным изображением Charlie Hebdo, написанным на рулоне туалетной бумаги в том же художественном стиле, что и журнал.

«Французский бренд туалетной бумаги «Charlie Hebdo» вернулся к своим обычным «резким» взглядам на текущие события [так в оригинале]», — написал один из пользователей в Твиттере.

«В вашем штабе произошла трагедия, и вы придумали лозунг «Je suis Charlie». Две страны переживают трагедию, а вы придумали неуважительную писанину. Канализационные крысы, все вы».

Другие пользователи также упомянули кампанию Je Suis Charlie 2015 года. Один политический обозреватель из Турции написал в Твиттере , что турки поспешили поддержать марши в поддержку "свободы слова" после стрельбы в 2015 году в парижской штаб-квартире журнала.

В ходе этого нападения два брата, Саид и Шериф Куаши, утверждавшие, что они представляют группировку «Аль-Каида», ворвались в офис Charlie Hebdo и открыли огонь, убив 12 человек и ранив 11.

«Для этого действительно нужно иметь наглость, когда под завалами все еще ждут помощи младенцы», — говорят в соцсетях.

Многие пользователи также написали в Твиттере, что рисунок типичен для скандального журнала, который ранее публиковал карикатуры, изображающие якобы пророка Мухаммада и освещающие трагедии на Ближнем Востоке.

"Единственным источником дохода этой газеты является исламофобия. В тот день, когда она начнет печатать что-то другое, она перестанет существовать.

Доход уличных попрошаек чище чем у этой газеты. Аморальные ублюдки."

Некоторые политики, такие как Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции, также обратились в Twitter, чтобы раскритиковать карикатуру.

«Современные варвары! Задохнитесь в своей ненависти и обидах», — написал он в Твиттере.

Примечательно, что карикатурой возмутились даже те турецкие секуляристы, кто ранее отстаивал их право на "свободу слова". Выяснилось, что у "свободы слова" все таки есть и должны быть ограничения, иначе рано или поздно такая свобода превратится в танец над костями и издевательство над тем, что свято.