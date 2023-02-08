Землетрясение в Турции и его политические последствия

Поисково-спасательные операции на юге Турции и севере Сирии продолжаются уже третий день. Число погибших превысило 11 000 человек, а Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что время для спасения тех, кто все еще остается под завалами, истекает.

Эти усилия, поддерживаемые целым рядом международных обязательств предоставить инженеров, аварийно-спасательных служб и поисковых собак, продолжались в течение двух дней и двух ночей после землетрясений в понедельник, которые начались с ранних толчков магнитудой 7,8 и включали несколько афтершоков, в том числе последующие магнитудой силой 7,6 балла.

Эксперты предупреждают, что толчки могут продолжаться в течение недель или даже месяцев, а выжившие в среду продолжают искать убежища от землетрясений и холода в мечетях, школах, на автобусных остановках и в самодельных палатках, часто сжигая обломки мебели, чтобы остаться в живых.

Между тем, многие эксперты уже пытаются оценить политические последствия землетрясений. возможное влияние землетрясений на турецкую политику. Самый насущный вопрос заключается в том, состоятся ли парламентские и президентские выборы в запланированные сроки 14 мая. Это будет зависеть от двух факторов: существуют ли физические условия для проведения выборов ближе к этому времени, и решит ли Эрдоган, что в его пользу продлить состояние чрезвычайного положения, объявленного после первого землетрясения, и отложить голосование после крайнего срока проведения голосования 18 июня.

Уже очевидно, что правительство Эрдогана сталкивается с одним из самых серьезных кризисов в своей истории, и его судьба во многом зависит от того, как оно преодолеет этот кризис. В свое время недостаточная реакция коалиционного правительства на сильное землетрясение на северо-западе Турции в 1999 году стала определяющим фактором для подъема эрдогановской ПСР. Тот факт, что антиисламистские военные, управлявшие страной из-за кулис, первыми бросились спасать своих, тоже запомнили в стране.

Нынешнее правительство, напротив, мобилизовало спасательные команды, в том числе тысячи военнослужащих, вскоре после того, как первое землетрясение силой 7,8 балла по шкале Рихтера произошло в 4:17 утра по местному времени. Всегда прагматичный Эрдоган быстро избавился от своего национализма и самоуверенности, попросив помощи у международного сообщества, включая такие страны как Греция и Израиль, а также объявил семидневный национальный траур.

Землетрясение 1999 года произошло в промышленном центре Турции, в результате чего погибло около 20 000 человек. Нынешнее бедствие обрушились на один из самых бедных и наименее развитых регионов страны. Оно не затронуло районы, излюбленные иностранными туристами, которые стали одним из самых важных источников иностранной валюты в Турции. По мнению экспертов, «эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации может даже укрепить лидера ПСР» и вызвать «чувство национальной солидарности под руководством Эрдогана».

Но общественное настроение может измениться на фоне широко распространенных сообщений о том, что спасатели не прибывают вовремя. Все чаще и чаще люди жалуются на то, что многие пострадавшие районы до сих пор не видели ни одного спасателя.

Социальные сети наполнены криками о помощи. Метин Эргюн, депутат от оппозиционной националистической «Хорошей партии», описывает сцены из Хатая, провинции, граничащей с Сирией, которая является одной из наиболее пострадавших. Эргюн сказал, что слышал, как из-под завалов люди кричали «помогите нам». «Хатай превратился в город-призрак. Везде все разрушено. Электричества нет. Спасательные команды крайне неадекватны», — написал Эргюн в Твиттере.

В поселке Пазарджик, эпицентре первого землетрясения, местные жители руками копались в завалах, чтобы добраться до близких. Мехмет Гедик, который присоединился к их усилиям, рассказал независимой телекомпании Arti TV: «У нас есть деревня с 350 домами; 90% уничтожены. Люди голодны и испытывают жажду. Мы вызвали полицию и AFAD (турецкий МЧС - прим. ГИ), но пока никто не приехал. По меньшей мере 30 наших людей застряли под завалами. В жандармерии нам сказали: «Довольствуйтесь своими средствами».

Как и в 1999 году, вопросы о строительных нормах и стандартах безопасности в течение двух десятилетий правления ПСР, будут расти.

Эрдоган обратился к расходам на оживление экономики перед выборами, предложив досрочный выход на пенсию для 2,3 миллиона рабочих, субсидии на энергоносители и обещания построить полмиллиона домов для семей с низким доходом. Но денежные вливания от дружественных стран Персидского залива и дешевая энергия из России, которые помогли смазать веселье, вряд ли смогут смягчить колоссальные издержки трагедии понедельника.

Растущая враждебность общества к присутствию почти 4 миллионов сирийских беженцев не позволит правительству оправдать любое перенаправление средств в оккупированную Турцией северную Сирию.

В любом случае, ближайшие дни покажут, насколько искусен Эрдоган в обращении невзгод в свою пользу.