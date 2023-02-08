Собака на сене: российские либералы и народы России

Примерно неделю назад в Брюсселе в стенах Европарламента состоялся Форум Свободных Народов Пост-России, в ходе которого разные национальные и региональные движения в присутствии нескольких евродепутатов и западных экспертов осуждали российский империализм и рассказывали, как они видят свое независимое будущее после краха путинского режима.

Объективно, это мероприятие хоть и с весьма амбициозными целями, но было не самым представительным, однако, российская пропаганда сделала ему такую анти-рекламу, что оно почти на неделю превратилось в одну из главных новостей российской общественной повестки. Причем, показательно на этот раз было то, что не меньше, чем российская власть на него накинулась российская оппозиция, которая стала изображать его как собрание маргиналов, фриков, клоунов, экстремистов и т.д.

Два издевательских репортажа о нем вышли в "Новой газете" и "Медузе", соратник Алексея Навального Владимир Милов снял большое видео о том, что Россия не может распасться и еще десятки деятелей либеральной оппозиции калибром поменьше решили высказаться в том же духе.

В пользу этого предъявлялись аргументы большей или меньшей натянутости - от того, что для независимости государств нужен выход к морю, до того, что большинство российских регионов дотационны, а народы тут же передерутся, если не будет "старшего брата", который их "мирит". Ну а главная мысль заключалась в том, что зачем де разбегаться по разным углам, если можно просто построить прекрасную Россию будущего, без Путина, войны, репрессий и т.д.

Просто построить...

Об этом, конечно, можно было бы горько пошутить, но дело в том, что попыток строительства этих прекрасных россий было уже столько, в том числе под самыми заманчивыми для ее народов лозунгами, что желающих наступать на эти грабли уже даже не по второму, а по третьему-четвертому разу найти все сложнее. Поэтому мы видим такие процессы, когда даже представители таких движений как ингушское, еще недавно выступавших с позиций федерализма, стали ставить вопрос о полной независимости от России. Да что там нерусские народы - уже в самых что ни на есть чисто русских регионах вроде Пскова появляются сторонники их независимости от Москвы, которые тоже присутствовали на этом мероприятии и вызвали ярость у российских либералов.

Все это демонстрирует только то, что российские либералы так ничего и не поняли и ничему не научились. И что альтернативой российской власти они не могут быть как из-за отсутствия у них воли бороться с этой властью, так и из-за того, что своим содержанием они от нее принципиально не отличаются.

Будь это не так, уже много лет назад, как например это предлагали мы, они бы активно стремились вовлечь разные народы и сообщества многоэтнической и многоконфессиональной страны в одно общее дело и один общий проект, вырастающий из множества составляющих их дел и проектов. Однако вместо этого мы видели с их стороны надменное отношение к проблемам и специфике этих сообществ и более того, попытку внедрить им свою повестку, как это делали последние годы либералы по отношению к Кавказу. Как следствие, оказалось, что они этим сообществам для борьбы за свои права уже не нужны, как не нужна им и Россия в целом, которая ни с чем хорошим у них не ассоциируется ни в одной своей ипостасти - ни в белой, ни в красной, ни в путинской, ни в либеральной.

Это, конечно, отнюдь не означает, что возможный путь всех этих народов, сообществ и территорий к построссийскому будущему будет устлан из лепестков роз. Он действительно может быть усыпан и шипами, и это нужно заранее понимать и готовиться к этому. Но предельно очевидно, что и оставаться в России означает уже сегодня ходить по минному полю, а завтра альтернативой этому едва ли могут стать те, чьи аргументы за жизнь в одном государстве фактически сводятся к "куда вы без нас денетесь".