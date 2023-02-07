Десятки боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии

По меньшей мере 20 заключенных боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии в понедельник на фоне мятежа, последовавшего за смертоносным землетрясением в Турции, сообщил агентству Франс-Пресс (AFP) источник в учреждении.

По словам источника, в тюрьме военной полиции в городе Раджо недалеко от турецкой границы содержится около 2000 заключенных, из которых около 1300 подозреваются в принадлежности к ИГИЛ.

В тюрьме также содержатся боевики из сирийского ответвления, YPG.

«После того, как произошло землетрясение, Раджо пострадал, заключенные подняли мятеж и захватили часть тюрьмы», — сказал сотрудник тюрьмы Раджо, контролируемой поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами.

«Около 20 заключенных бежали… которые, как полагают, являются боевиками ИГ», — сказал источник.

Он добавил, что землетрясение силой 7,7 балла, за которым последовали десятки подземных толчков в регионе силой до 6,6 балла, нанесло ущерб тюрьме, ее стены и двери треснули.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что не может проверить, сбежали ли заключенные, но подтвердила факт мятежа.

По данным спасательной группы «Белых касок», в удерживаемых оппозицией районах на северо-западе страны по меньшей мере 733 человека погибли и более 2100 получили ранения.

Инцидент в Раджо произошел вслед за декабрьским нападением ИГИЛ на комплекс безопасности в их бывшей сирийской столице Ракке, целью которого было освобождение боевиков из тамошней тюрьмы.

Шесть членов YPG, контролирующих этот район, были убиты в ходе сорванного штурма.