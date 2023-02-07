Кадыровский режим продвигает исламофобов

Государственный телеканал "Грозный" опубликовал в своем в телеграм-канале отрывок из выступления главного редактора немецкого журнала "Compact" Юргена Эльзессера, где тот поддерживает российское вторжение в Украину.

Немецкий журналист, публицист Эльзессер является сторонником крайне правого экстремизма - он многократно обвинялся, в том числе государственными органами Германии, в высказывании исламофобских, расистских, антисемитских, националистических позиций. В 2014 и 2015 годах Эльзессер встал на сторону крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и исламофобского движения "Pegida".

Журнал Эльзессера, к примеру, прославлял военного преступника Ратко Младича как "борца против исламизации Европы". Массовые убийства боснийских мусульман 1995 году в Сребренице в журнале назвали "блестящей в военном отношении операцией по штурму хорошо вооруженной исламистской крепости - последняя военная победа христианской Европы над вновь вторгающимся исламом". Напомним, что тогда были застрелены более восьми тысяч жителей города, эти трагические события стали известны как "резня в Сребренице" .

Немецкий Tagesspiegel характеризует журнал Compact как "демонизирующее ислам" издание. Федеральное управление по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) оценивает его как ультраправое экстремистское издание из-за последовательного антисемитизма, исламофобии и неуважения к демократическим принципам.

Вообще издание Кавказ.Реалии уже отмечало, что госпропаганда в Чечне стала все чаще использовать иностранных спикеров для оправдания российской агрессии в Украине. Вырезки из американских шоу с критикой местного правительства, выступления западных политиков регулярно появляются на страницах чиновников и государственных СМИ республики. Как минимум часть спикеров имеет сомнительную репутацию у себя в странах, отметили эксперты.

Но что примечательно, кадыровский колониальный режим, якобы ведущий "джихад" против "сатанинской Европы", не видит никаких проблем в том, чтобы ссылаться в качестве авторитетов на совершенно уже откровенных врагов Всевышнего, Его Пророка и всей исламской уммы. Главное, что те против Украины.