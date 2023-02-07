В Турции и Сирии продолжают доставать людей из под завалов

В Турции число погибших в результате землетрясений в южной части страны выросло до 3381 человека. Еще 20 426 человек получили ранения. В стране объявлен недельный траур.

В пострадавших районах обрушилось более 5775 зданий, и в общей сложности по всему региону ощущалось 285 подземных толчков.

Общее число погибших в Турции и Сирии в настоящее время возросло до более чем 4700 человек. В Сирии погибли по меньшей мере 1444 человека.

Правительство Турции объявило чрезвычайное положение, мобилизовав спасательные команды, в том числе военнослужащих. Помощь стране поступает со всего мира.

Многие описывают подземные толчки как худшее стихийное бедствие, поразившее Турцию в наше время. Социальные сети переполнены просьбами о помощи, а суровые зимние условия создают дополнительные трудности.

В соседней Сирии ситуация еще более тяжелая. Районы, граничащие с Турцией, которые не контролируются режимом, оказались в числе наиболее пострадавших. Международная помощь этим районам обеспечивается через единственный пограничный переход на юге Турции.

Гибель детей

В связи с тем, что число погибших в Турции и Сирии продолжает расти, детское агентство ООН теперь заявляет, что погибнуть могут тысячи детей.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сделал это заявление на брифинге для журналистов в Женеве и добавил, что организация в настоящее время не может определить конкретное количество погибших детей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в результате землетрясения могут пострадать около 23 миллионов человек.

«Обзорные карты событий показывают, что потенциально могут подвергнуться воздействию 23 миллиона человек, в том числе около пяти миллионов уязвимых групп населения», — сказала Адельхейд Маршанг, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

«Гражданская инфраструктура и потенциально инфраструктура здравоохранения были повреждены в пострадавшем регионе, в основном в Турции и на северо-западе Сирии», — добавил Маршанг.

ВОЗ «считает, что основные неудовлетворенные потребности могут быть в Сирии в ближайшей и среднесрочной перспективе», — заявил Маршанг исполнительному комитету ВОЗ в Женеве.

Хатай

По официальным данным, в южной приграничной провинции Турции Хатай зарегистрировано наибольшее количество смертельных случаев. Местные журналисты, которые ведут репортажи с земли, говорят, что более половины зданий в провинции обрушилось.

Журналист Мехмет Акиф Эрсой из Haberturk TV во вторник во время прямой трансляции назвал провинцию «городом-призраком».

Помощь Сирии

Поток критически важной помощи Организации Объединенных Наций из Турции на северо-запад Сирии временно остановлен из-за повреждения дорог и других логистических проблем, связанных с смертоносными землетрясениями, обрушившимися на две страны в понедельник, заявил представитель ООН. «Некоторые дороги разбиты, некоторые недоступны. Есть вопросы материально-технического обеспечения, которые необходимо решить», — заявила информационному агентству Reuters Мадеви Сун-Суон, представитель Управления ООН по координации гуманитарной помощи. «У нас нет четкой картины того, когда она возобновится», — сказала она. Между тем режим Асада даже после землетрясения продолжает препятствовать трансграничным поставкам гуманитарной помощи ООН для провинций, контролируемых сирийской оппозицией. «Посол Сирии в ООН говорит, что они приветствуют любую помощь, которую они могут получить после разрушительного землетрясения, но она должна прийти через них. Это означает, что они не разрешат трансграничные поставки из других стран в удерживаемые оппозицией районы, которые больше всего в ней сейчас нуждаются», - сообщает Al Jazeera.

Спасатели

Настоящими героями этих дней вновь становятся спасатели, в первую очередь турецкие и сирийские, но также те, кто приехал из других стран на помощь. Только один Стамбул направил около 13 000 спасателей в эпицентр бедствия.

Израильская команда прибыла в аэропорт Аданы в составе более 150 спасателей. Его члены сейчас начинают спасательные операции на разных объектах. Представители посольства Израиля работают с турецкими властями над созданием полевого госпиталя, который, как ожидается, прибудет в страну позже.

ЕС направил более 27 команд с 1150 поисково-спасательными работниками из 19 стран-членов ЕС, заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в Турцию прибыли поисково-спасательные группы из 19 разных стран, и более 70 стран предложили помощь. Октай сказал, что команды были отправлены в различные пострадавшие провинции из южной провинции Адана, перечислив страны следующим образом:

Великобритания

Россия

Израиль

Германия

Франция

Чехия

Мальта

Нидерланды

Индия

Польша

Алжир

Италия

Молдова

Албания

Узбекистан

Венгрия

Сербия

Словакия

Катар

Президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о направлении украинской группы спасателей в Турцию.

От нас же остается дуа. Да поможет Аллах народам Турции и Сирии.