В Турции и Сирии продолжают доставать людей из под завалов

В Турции число погибших в результате землетрясений в южной части страны выросло до 3381 человека. Еще 20 426 человек получили ранения. В стране объявлен недельный траур.
В пострадавших районах обрушилось более 5775 зданий, и в общей сложности по всему региону ощущалось 285 подземных толчков.
Общее число погибших в Турции и Сирии в настоящее время возросло до более чем 4700 человек. В Сирии погибли по меньшей мере 1444 человека.
Правительство Турции объявило чрезвычайное положение, мобилизовав спасательные команды, в том числе военнослужащих. Помощь стране поступает со всего мира.
Многие описывают подземные толчки как худшее стихийное бедствие, поразившее Турцию в наше время. Социальные сети переполнены просьбами о помощи, а суровые зимние условия создают дополнительные трудности.
В соседней Сирии ситуация еще более тяжелая. Районы, граничащие с Турцией, которые не контролируются режимом, оказались в числе наиболее пострадавших. Международная помощь этим районам обеспечивается через единственный пограничный переход на юге Турции.
Гибель детей
В связи с тем, что число погибших в Турции и Сирии продолжает расти, детское агентство ООН теперь заявляет, что погибнуть могут тысячи детей.
Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сделал это заявление на брифинге для журналистов в Женеве и добавил, что организация в настоящее время не может определить конкретное количество погибших детей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в результате землетрясения могут пострадать около 23 миллионов человек.
«Обзорные карты событий показывают, что потенциально могут подвергнуться воздействию 23 миллиона человек, в том числе около пяти миллионов уязвимых групп населения», — сказала Адельхейд Маршанг, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
«Гражданская инфраструктура и потенциально инфраструктура здравоохранения были повреждены в пострадавшем регионе, в основном в Турции и на северо-западе Сирии», — добавил Маршанг.
ВОЗ «считает, что основные неудовлетворенные потребности могут быть в Сирии в ближайшей и среднесрочной перспективе», — заявил Маршанг исполнительному комитету ВОЗ в Женеве.
Хатай
По официальным данным, в южной приграничной провинции Турции Хатай зарегистрировано наибольшее количество смертельных случаев. Местные журналисты, которые ведут репортажи с земли, говорят, что более половины зданий в провинции обрушилось.
Журналист Мехмет Акиф Эрсой из Haberturk TV во вторник во время прямой трансляции назвал провинцию «городом-призраком».
Помощь Сирии
Спасатели
Настоящими героями этих дней вновь становятся спасатели, в первую очередь турецкие и сирийские, но также те, кто приехал из других стран на помощь. Только один Стамбул направил около 13 000 спасателей в эпицентр бедствия.
Израильская команда прибыла в аэропорт Аданы в составе более 150 спасателей. Его члены сейчас начинают спасательные операции на разных объектах. Представители посольства Израиля работают с турецкими властями над созданием полевого госпиталя, который, как ожидается, прибудет в страну позже.
ЕС направил более 27 команд с 1150 поисково-спасательными работниками из 19 стран-членов ЕС, заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в Турцию прибыли поисково-спасательные группы из 19 разных стран, и более 70 стран предложили помощь. Октай сказал, что команды были отправлены в различные пострадавшие провинции из южной провинции Адана, перечислив страны следующим образом:
Великобритания
Россия
Израиль
Германия
Франция
Чехия
Мальта
Нидерланды
Индия
Польша
Алжир
Италия
Молдова
Албания
Узбекистан
Венгрия
Сербия
Словакия
Катар
Президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о направлении украинской группы спасателей в Турцию.
От нас же остается дуа. Да поможет Аллах народам Турции и Сирии.