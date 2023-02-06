О трагедии и спекуляциях

Землетрясение в Турции и Сирии бесспорно главная новость сегодняшнего дня, которая затмила многие политические и даже военные события, особенно для мусульманского информационного пространства.

Мы еще раз выражаем свои соболезнования всем пострадавшим и их близким и просим у Всевышнего Его милости и поддержки для них. И как говорят в таких случаях в Турции, geçmiş olsun - пусть это останется в прошлом.

Но хоть это событие по-человечески затмило политические, предпринимались попытки политизировать и его, а порой и вынести на его основании какие-то религиозные вердикты или обвинения, причем, нередко конкретного характера.

Так, кто-то вспоминал, что Турция помогала тем-то или не помогала тем-то, или что в ней происходит то-то или то-то, за что ее могло постигнуть такое.

Люди! Нет сомнения, что все происходящее от Аллаха, и что во все что происходит, Он вкладывает какой-то смысл. Порой это может быть наказание, порой испытание, а порой что-то, смысл чего становится понятен только какое-то время спустя. И в такой ситуации те, кто наделяют ниспосланные Аллахом явления каким-то произвольным и ограниченным смыслом из своей головы, фактически сами претендуют выступать в роли Творца и Судии, да упасет от этого Всевышний Аллах.

Также надо понимать, что местность, где это произошло, сейсмоопасная, и это не первое, и к сожалению не последнее землетрясение, произошедшее там, пусть и самое разрушительное за последние несколько десятилетий. Причем, сейсмолог Френк Хугербитс на основании своих наблюдений за сейсмосредой в этом регионе еще 3 февраля спрогнозировал, что землетрясение мощностью до 7,5 баллов в нем - вопрос ближайших дней.

Тут, конечно, найдутся желающие поспекулировать над тем, почему же власти тогда не предприняли никаких действий? Но какие действия в данном случае можно предпринять? Землетрясение никогда заранее не объявляет, что произойдет точно в такое-то время в такой местности, а эвакуировать из домов на неопределенное время население целых провинций только на основе отдельных прогнозов, которые иногда оправдываются, но нередко нет, не может себе позволить ни одна страна.

Есть еще вопрос к стандартам строительства в части сейсмоустойчивости зданий. Но тут как раз можно сказать, что в ряде случае новые строения выдержали удар, в то время, как старые нет. Что говорит о том, что что-то для улучшения в этой сфере все-таки делается.

Словом, турецкому (а также сирийскому - не будем забывать про него) народу будет что в связи с этим обсудить, в том числе и в рамках предвыборной кампании, которая начинается стране. Но сейчас ему в первую очередь нужны человеческие сочувствие и поддержка, прежде всего от единоверцев во всем мире, а не злорадство, вердикты и обвинения на фоне дымящихся руин и плача людей, потерявших своих близких.