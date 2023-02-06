В Татарстане будут делать иранские беспилотники

Россия и Иран разработали план совместного производства шести тысяч ударных беспилотников на заводе в Татарстане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц одной из стран-союзниц США.

По словам источников, страны намерены создать более быстрый беспилотник, который будет неуязвим для украинской системы ПВО. Отмечается, что в начале января иранская делегация посетила город Елабугу, чтобы изучить запланированное место для строительства завода и уточнить детали по проекту.

Иранскую делегацию возглавляли один из руководителей аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Абдулла Мехраби и управляющий директор компании по производству дронов Quds Aviation Industry Гассем Дамавандян. Власти Ирана и России пока никак не прокомментировали эту информацию.

На фоне войны в Украине Россия и Иран начали укреплять военное сотрудничество. Москва закупила сотни иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые на территории Украины используются под маркой «Герань-2».

Хотя власти Ирана отрицают поставки своей техники в Россию, страна-агрессор активно применяет беспилотные летательные аппараты иранского производства для войны в Украине. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в американских спецслужбах писало, что Иран планирует передать России ракеты малой и средней дальности, а также увеличит поставки дронов-камикадзе.

Кроме того, Тегеран приобрел партию российских истребителей Су-35. Поставка самолетов ожидается в конце марта. Помимо истребителей, Иран заказал у России ряд другой военной техники, включая системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты.