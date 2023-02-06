Резня в Иерихоне: израильтяне убили как минимум пять палестинцев

Израильские силы застрелили не менее пяти палестинцев во время рейда на Иерихон на востоке оккупированного Западного берега.
Крупномасштабный рейд произошел рано утром в понедельник в лагере беженцев Акабет-Джабр, который, по словам палестинцев, находится в осаде со стороны Израиля уже более недели, и продолжался до рассвета.
Подтвердив гибель пяти человек, губернатор Иерихона сообщил, что еще трое получили ранения.
Первоначально израильские военные заявили, что они убили в общей сложности семь человек, в том числе двоих, ответственных за попытку нападения в Иерихоне 28 января, и еще пятерых, которые участвовали в боях с армией во время рейда.
Армия заявила, что удерживает тела пятерых убитых мужчин, в том числе тех, кто были «членами ячейки ХАМАС в Иерихоне, в том числе исполнителями операции «Альмог» [контрольно-пропускной пункт]».
Пока неясно, все ли мужчины стреляли в ответ израильской армии, когда они были застрелены.
Стрельба 28 января не привела к жертвам. Это произошло всего через два дня после крупномасштабного израильского рейда на лагерь беженцев Дженин, в ходе которого были убиты 10 палестинцев.
ХАМАС, палестинская группировка, управляющая осажденным сектором Газа, не подтвердила, что кто-либо из семи убитых мужчин является ее членом.
Во время рейда на Иерихон израильские силы арестовали лидера ХАМАС Шакера Амару, недавно вышедшего из тюрьмы.
Израильские силы также арестовали 48-летнюю женщину Раджу Карсу во время рейда в лагере беженцев Балата в северном оккупированном городе Наблус на Западном берегу в понедельник утром.
Между тем представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что резня в Иерихоне «разожжет революцию» среди палестинцев.
«Непрекращающиеся убийства подтверждают большую растерянность израильских оккупантов в отношении эскалации и расширения сопротивления во всех городах, лагерях и деревнях Западного берега, а также их неспособность остановить эскалацию», — сказал Касем.
В субботу новая межфракционная палестинская вооруженная группировка, связанная с ХАМАСом, Бригады Акабет Джабр, объявила о себе на параде и в заявлении.
Это последняя из нескольких небольших вооруженных групп сопротивления, появившихся на оккупированном Израилем Западном берегу с сентября 2021 года, в основном в Дженине и Наблусе.
Израильские силы уже более недели вводят ограничения на передвижение в лагере и проводят рейды, в том числе один в субботу, в результате которого несколько человек были ранены боевыми патронами.
Представитель Палестинской автономии (ПА) Ибрагим Мельхем сказал, что он и премьер-министр Мохаммад Штайех посетили лагерь в воскресенье. Он сказал, что жители лагеря находились «в осаде в течение девяти дней» и «возложили на [израильское] оккупационное правительство полную ответственность за то, чему подвергаются жители, в том числе преследования и организованный терроризм».