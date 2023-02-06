Резня в Иерихоне: израильтяне убили как минимум пять палестинцев

Израильские силы застрелили не менее пяти палестинцев во время рейда на Иерихон на востоке оккупированного Западного берега.

Крупномасштабный рейд произошел рано утром в понедельник в лагере беженцев Акабет-Джабр, который, по словам палестинцев, находится в осаде со стороны Израиля уже более недели, и продолжался до рассвета.

Подтвердив гибель пяти человек, губернатор Иерихона сообщил, что еще трое получили ранения.

Первоначально израильские военные заявили, что они убили в общей сложности семь человек, в том числе двоих, ответственных за попытку нападения в Иерихоне 28 января, и еще пятерых, которые участвовали в боях с армией во время рейда.

Армия заявила, что удерживает тела пятерых убитых мужчин, в том числе тех, кто были «членами ячейки ХАМАС в Иерихоне, в том числе исполнителями операции «Альмог» [контрольно-пропускной пункт]».

Пока неясно, все ли мужчины стреляли в ответ израильской армии, когда они были застрелены.

Стрельба 28 января не привела к жертвам. Это произошло всего через два дня после крупномасштабного израильского рейда на лагерь беженцев Дженин, в ходе которого были убиты 10 палестинцев.

ХАМАС, палестинская группировка, управляющая осажденным сектором Газа, не подтвердила, что кто-либо из семи убитых мужчин является ее членом.

Во время рейда на Иерихон израильские силы арестовали лидера ХАМАС Шакера Амару, недавно вышедшего из тюрьмы.

Израильские силы также арестовали 48-летнюю женщину Раджу Карсу во время рейда в лагере беженцев Балата в северном оккупированном городе Наблус на Западном берегу в понедельник утром.

Между тем представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что резня в Иерихоне «разожжет революцию» среди палестинцев.