Deprem oldu

Ранним утром 6 февраля мощное землетрясение произошло в центральной части Турции и на северо-западе Сирии, в результате чего погибло не менее 1000 человек, еще многие тысячи получили ранения.

Тысячи зданий в обеих странах разрушены. Прогнозировать точное количество жертв, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сейчас невозможно.

Эпицентром землетрясения силой 7,8 балла оказалась турецкая провинция Хатай, в которую входит город Газиентеп, где рухнул древний замок, внесенный в список ЮНЕСКО.

Пострадали, в частности, турецкие города Диярбакыр, Шанлыурфа, Османие, Кахраманмараш и Искандерун.

В Сирии повреждения и погибшие зафиксированы в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Тартус и Хама. Задеты как районы под контролем режима Башара Асада, так и районы под контролем оппозиции.

Подземные толчки ощущались даже на Кипре, в Ливане, Ираке и Египте.

Турецкий журналист Рагып Сойлу сообщает:

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD и турецкие военные мобилизовали все свои подразделения для доставки гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения регион.

Мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш также объявили об отправке конвоев с гуманитарной помощью в пострадавшие города.

Однако Сюзан Шахин, член парламента от Хатая, заявила в телекомментариях, что ситуация в приграничном городе мрачная, поскольку поисково-спасательные группы до сих пор не смогли добраться до него.

Хатай и Кахраманмараш сильно пострадали от землетрясения, взлетно-посадочная полоса единственного аэропорта Хатая, а также дороги, ведущие в город, сильно повреждены, что отрезало их от остальной части Турции.

В социальных сетях полно турецких людей, которые публикуют карты и адреса своих близких, которые находятся под завалами и ждут службы экстренной помощи.

Есть большие ожидания, что число погибших значительно возрастет, поскольку спасателям еще предстоит добраться до сотен зданий».

Свои соболезнования и помощь Турции предложили многие страны мира, включая даже не самые дружественные Грецию, Армению, Израиль. О готовности помочь турецкому народу завила охваченная войной Украина.

Многие наблюдатели сейчас вспомнили о "дипломатии землетрясений" и заговорили о том, что это идеальный шанс наладить отношения между Анкарой и Дамаском, а также между Турцией и Западом. Впрочем, пока рано говорить и о том и о другом.



На момент написания этой статьи Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 912 погибших, в Сирии же завили еще о 300. Однако с большой уверенностью можно сказать, что эти цифры вырастут, когда вы будете это читать, и они станут еще больше в ближайшие дни. Есть жуткое ощущение, что все цифры, которые мы слышим сейчас из Турции и Сирии это лишь слабый намек на настоящую трагедию, с которой мы столкнемся в грядущие дни. В турецких соцсетях под хэштегом Deprem Oldu ("случилось землетрясение") люди публикуют настоящую летопись ужаса, самого сильного землетрясения в истории современной Турции.

Мы будем продолжать информировать наших читателей о событиях в в Турции и Сирии. Да смилуется Аллах над погибшими и да поможет народам Турции и Сирии в этот тяжелый час.