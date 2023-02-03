Станет ли Кадыров чеченским "Ататюрком"?

Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов поддержал присвоение Рамзану Кадырову титула "мехк-да" или "мехкан да", что означает "отец народа". При этом он заявил, что эти слова переводятся с чеченского на русский иначе – как "высшее должностное лицо республики", сообщает издание Кавказ.Реалии.

"Понятие "Мехк-Да" в полной мере передает роль Главы ЧР как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев! Кроме того, данное понятие отражает высокую ответственность, которую несет на себе Руководитель республики", – добавил Делимханов.

С предложением присвоить главе Чечни титул "отец народа" выступили председатель местного парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов. Они внесли законопроект об изменениях в Конституцию республики, а именно – в 63 статью, где указаны полномочия руководителя региона.

"Абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "(Мехкан Да)", – указано в законопроекте. В дословном переводе "мехкан да" означает "отец края", но используется именно в значении "отец народа".

Депутаты также предложили добавить в статью 63 абзац о том, что глава Чечни является гарантом ее Конституции, "территориальной целостности", прав и свобод человека и гражданина, и что руководитель региона "поддерживает гражданский мир и согласие".

Сам Кадыров предложения депутатов скромно не комментировал, а Делимханов стал первым из его окружения, кто публично отреагировал на возможные изменения. Законопроект был зарегистрирован еще 12 января, но внимание на него СМИ обратили только спустя три недели. До тех пор чеченские чиновники не высказывались по поводу инициативы именовать Кадырова "отцом народа".

Отметим, что такой титул почти равнозначен титулу основателя Турецкой Республики, Мустафы Кемаля Ататюрка. Вот только "отец турок", как бы мы не относились к нему из-за его роли в уничтожении Османского государства и секуляризации Турции, все же был выдающимся полководцем и серьезным государственным деятелем, который выиграл войну за независимость и создал суверенную Турецкую Республику. А вот роль Кадыров, колониального наместника, как "отца народа" это ничто иное как форменное издевательство.