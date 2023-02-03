Судан и Израиль: символическая нормализация

Судан и Израиль договорились продвинуть застопорившиеся мирные переговоры во время первого официального визита министра иностранных дел Израиля в Хартум в четверг.

«Было принято решение двигаться вперед к нормализации отношений между двумя странами», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Судана.

В январе 2021 года Судан официально согласился установить связи с Израилем в обмен услугу со стороны США, которые исключили Иран из своего списка «государственных спонсоров терроризма», но усилия по нормализации отношений зашли в тупик.

Страна охвачена политическим хаосом после того, как в октябре 2021 года военный переворот сорвал демократический переход страны после смещения давнего правителя Омара аль-Башира.

Если соглашение будет достигнуто, Судан станет четвертой страной — наряду с ОАЭ, Марокко и Бахрейном — которая нормализует отношения с Израилем в рамках поддерживаемых США Авраамических соглашений.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который в 2021 году совершил знаковый визит в эту страну в качестве министра разведки, встретился в Хартуме с президентом суверенного совета Судана генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и другими высокопоставленными суданскими чиновниками, сообщает министерство иностранных дел Израиля.

«Я рад объявить, что во время визита мы договорились подписать мирное соглашение между Суданом и Израилем», — сказал Коэн журналистам в аэропорту Тель-Авива.

«Мирное соглашение между Израилем и Суданом будет способствовать региональной стабильности и национальной безопасности Государства Израиль», — добавил он.

В рамках своего визита Коэн обсудил «способы установления плодотворных отношений» с Хартумом и изучил «перспективы сотрудничества» в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и «с особым акцентом на безопасность и военную сферу», говорится в заявлении суверенного совета Судана.

Считается, что суданские вооруженные силы больше поддерживают нормализацию отношений с Израилем, чем гражданские политические лидеры (привет всем, кто верит в армии мусульманских стран как некий авангард исламской сознательности).

Экономика Судана находится на грани краха, страна пронизана нестабильностью и соперничеством между вооруженными ополченцами. Тем не менее, он расположен в стратегическом месте под Египтом и вдоль Красного моря, где Израиль ведет активную военную деятельность.

Нормализация отношений с Хартумом также имеет символическое значение для Израиля, и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Арабские лидеры собрались в Хартуме после своего поражения в войне 1976 года, чтобы объявить резолюцию, известную как «три нет»: нет миру, нет признанию, нет переговорами с Израилем.

«Мы строим с суданцами новую реальность, в которой «три нет» станут «тремя да»: да переговорам между Израилем и Суданом, да признанию Израиля и да миру между государствами и между народами», — сказал Коэн.

Так что символичность суданско-израильской нормализации сложно переоценить. Это фактически капитуляция арабского мира.