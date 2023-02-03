Норвегия запретила акцию по сожжению Корана

Полиция Норвегии запретила запланированную акцию, включающую в себя сожжение мусхафа Корана, через несколько часов после того, как министерство иностранных дел Турции вызвало посла Норвегии с нотой протеста.

Группа исламофобов планировала сжечь Коран возле посольства Турции в Осло в пятницу, сообщила полиция.

«Полиция подчеркивает, что сожжение Корана является законным политическим заявлением в Норвегии, но это мероприятие не может быть проведено из соображений безопасности», — заявил в четверг инспектор полиции Осло Мартин Странд.

Ранее министерство иностранных дел Турции вызвало посла Норвегии Эрлинга Скьонсберга в связи с запланированной акцией.

«Узнав, что завтра в Норвегии будет совершено нападение на нашу священную книгу, Коран, посол Норвегии в Турции только что был вызван в наше министерство», — сообщил ранее в четверг агентству Anadolu турецкий дипломатический источник.

«Подход [Норвегии] не препятствовать запланированному провокационному акту, который явно является преступлением на почве ненависти… неприемлем, и мы ожидаем, что этот акт не будет допущен», — добавил источник.

Инцидент последовал за акцией в столице Швеции в прошлом месяце возле посольства Турции, где ультраправый датско-шведский политик Расмус Палудан сжег мусхаф Корана.

Турция осудила Швецию за сожжение Корана, а также за отдельную демонстрацию активистов РПК.

После протестов Турция отменила визит министра обороны Швеции, направленный на преодоление возражений Анкары против ее членства в НАТО.

Швеция и Финляндия добились прогресса в достижении соглашения с Турцией о приеме стран Северной Европы в военный союз, но разногласия поставили под сомнение этот процесс.

Стокгольм в четверг заявил, что ужесточит законы, касающиеся членства в «террористических» организациях, спустя несколько месяцев после заключения с Турцией соглашения о борьбе с «терроризмом», которое было направлено на преодоление ее возражений против членства Швеции в НАТО.