Канада готова принять 10 000 уйгурских беженцев

Парламент Канады в среду единогласно принял предложение о приеме 10 000 уйгурских беженцев, которые не могут вернуться в оккупированный Синьцзян.

Этот шаг основан на решении канадских законодателей от февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами на северо-западной территории Синьцзяна геноцидом.

Правозащитные группы считают, что по меньшей мере один миллион уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагеря для интернированных в этом регионе, где Китай также обвиняют в насильственной стерилизации женщин и принудительном труде.

Десятки тысяч людей бежали.

По словам члена парламента Самира Зубери, который стал организатором этого решения, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.

На пресс-конференции Зубери отметил, что премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет проголосовали в поддержку этого предложения, что свидетельствует о «намерении правительства сделать это возможным», хотя оно не имеет обязательной силы.

«Это четкий сигнал о том, что мы не приемлем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа», — сказал он, добавив, что «то, что происходит с уйгурами, неприемлемо».

Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта по защите прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое «найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире».

В ходатайстве говорится, что уйгуры, которые «бежали в третьи страны, сталкиваются с давлением и запугиванием со стороны китайского государства с целью вернуться в Китай», и Пекин обвиняется в том, что он также оказывает дипломатическое и экономическое давление на страны с целью их задержания и депортации.

Предлагается переселить 10 000 уйгуров в Канаду в течение двух лет, начиная с 2024 года.

Долкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса, приветствовал решение канадского парламента, добавив: «Уйгурский народ подвергается нападкам: наш язык, культура, религия, история, этническая идентичность».