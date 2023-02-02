Израиль нанес авиаудары по Газе

Израильские военные начали воздушные налеты на осажденный сектор Газа, что стало очередным витком в эскалации насилия в регионе.

Атаки рано утром в четверг произошли после смертоносного израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу на прошлой неделе.

В результате рейда были убиты десять палестинцев, после чего произошли нападения палестинцев на израильтян в выходные дни, в том числе стрельба в оккупированном Восточном Иерусалиме, в результате которой были убиты семь израильтян.

Беспорядки также спровоцировали перестрелки между израильскими силами и палестинскими группировками в Газе.

В ночь на среду Бригады аль-Кассама, военное крыло ХАМАС, запустили ракеты по территории Израиля.

Израильские военные заявили, что их воздушные налеты поразили объекты по производству ракет и оружия, используемые ХАМАС.

ХАМАС заявляет, что ракетный обстрел был ответом на рейды на оккупированном Западном берегу и обращение с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.

Вооруженное подразделение левого Демократического фронта освобождения Палестины заявило, что рано утром в четверг оно нанесло ракетный удар по Израилю в ответ на воздушные налеты и «систематическую агрессию» против палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Тем временем крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, курирующий тюрьмы, заявил, что будет продвигать планы по ужесточению условий содержания палестинских заключенных.

«Ракетный обстрел из Газы не помешает мне продолжить усилия по отмене условий летнего лагеря для кровавых террористов», — сказал он, добавив, что попросил созвать кабинет безопасности.

Обращение Израиля с палестинскими заключенными регулярно подвергается критике со стороны правозащитных организаций: сотни заключенных содержатся без предъявления обвинений в рамках того, что Израиль называет «административным задержанием».

Израиль уже год проводит почти ежедневные рейды на Западном берегу.

Новое крайне правое израильское правительство пришло к власти в конце прошлого года, а январь стал особенно кровавым месяцем для палестинцев, было убито 35 человек, как бойцов , так и мирных жителей.

В прошлом году израильские силы убили не менее 200 палестинцев.