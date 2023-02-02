Асламбека Эжаева могут посадить на 18 лет

Асламбек Эжаев, создатель крупнейшего в России мусульманского издания "Ummah", может сесть на 18 лет. Именно этот срок вчера запросил прокурор. Об этом сообщает журналистка Надежда Кеворкова.

Она добавляет, что дело Эжаева слушается в закрытом Западном окружном военном суде Москвы. Приговор огласят в пятницу.

Напомним, что Асламбек Эжаев находится под арестом уже почти два года. Он был задержан 28 апреля 2021 года и с тех пор содержится в московской тюрьме по абсурдному обвинению. Ему вменяют якобы перевод 34 миллионов рублей людям, которые находились в розыске российскими силовиками.

Асламбек Эжаев начал издательское дело в конце 80-х годов. С 2002 его издательский дом Ummah издавал известные во всем мире книги классических исламских ученых на русском языке. Ummah является издателем самого популярного перевода смыслов Священного Корана на русский язык, выполненный известным ученым Эльмиром Кулиевым.

Велика вероятность, что если вы читали какую-либо хорошую книгу мусульманских религиозных ученых на русском языке, то она была издана именно издательством Эжаева.