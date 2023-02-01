Финляндия расследует российский след в сожжении Корана

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что они расследуют связи ультраправого деятеля Расмуса Палудана с Россией и уже нашли важные доказательства, подтверждающие эти связи.

Комментарии Хаависто прозвучали после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может одобрить членство Финляндии в НАТО, но не одобрит членство Швеции из-за продолжающейся напряженности.

Выступая на канале YLE TV1, Хаависто сказал, что они выясняют, не пытаются ли Россия или третьи стороны, выступающие против членства Швеции в НАТО, вызвать все эти скандалы.

Хаависто не стал вдаваться в детали доказательств, доказывающих связи Палудана с Россией.

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что иностранные игроки пытаются помешать вступлению его страны в НАТО. Он созвал лидеров партий, представленных в парламенте, чтобы обсудить эту ситуацию.

Ульф Кристерссон сказал, что иностранные государства создают помехи для вступления Швеции в НАТО, но не стал называть, кто именно причастен к этому.

При этом он отметил, что организаторы акции сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме выступили в роли «полезных идиотов» и пособников тех, кто выступает против присоединения скандинавской страны к альянсу.

Кристерссон заявил, что его страна хочет восстановить диалог по вопросу НАТО с Турцией, но министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что возобновление переговоров бессмысленно.

Более того, Венгрия раскритиковала Швецию за «глупость» за то, что она позволила провокатору сжечь Священный Коран перед посольством Турции в Стокгольме, отметив, что Стокгольм должен действовать иначе, если хочет, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что разрешение провокации в рамках защиты «свободы слова» равносильно «глупости».

Во вторник Сийярто присутствовал на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Будапеште.

«Заявлять, что сожжение священной книги является частью свободы слова, — просто глупость», — сказал Сийярто, добавив, что «возможно, они (Швеция) должны действовать иначе», если они хотят заручиться поддержкой Анкары.

От себя добавим следующее. Мы критиковали Турцию при Эрдогане за то, что она фактически подрывает безопасность Европы своей попыткой усидеть на двух стульях, но в данном случае, Анкара абсолютно права. Не Турция пришла к шведам в союз, а шведы просятся в союз с Турцией, поэтому шведы должны приспосабливаться к требованиям союзников. И прямо сейчас уже неспособность Стокгольма запретить богохульные акты подрывает безопасность Европы и играет на руку Кремлю.

Несколько полезных идиотов вертят как хотят шведские перспективы вступления в НАТО, а власти лишь разводят руками. Самое время Стокгольму понять, что его безопасность перед лицом российского психопатического империализма напрямую зависит от хороших отношений как с мусульманами внутри страны, так и c мусульманскими государствами, особенно если это члены НАТО.

И если Финляндия и другие страны способны держать в узде исламофобских фриков, не перестав при этом быть демократическими и либеральными странами, то сможет и Швеция - традиционный союзник еще Османов. Если же нет - винить останется только самих себя.