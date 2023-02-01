Ирак: по турецкой военной базе нанесен ракетный удар

Несколько ракет поразили турецкую военную базу на севере Ирака, сообщили представители полуавтономного курдского региона Ирака и министерства обороны Турции.

Поддерживаемое Ираном ополчение, Бригада исламского сопротивления «Ахрар аль-Ирак», входящая в состав Сил народной мобилизации Ирака, незамедлительно взяла на себя ответственность за нападение в среду, в результате которого на базе не было нанесено никаких повреждений или ранений.

Согласно заявлению отдела по борьбе с терроризмом регионального правительства Иракского Курдистана (КРП), по меньшей мере восемь ракет были выпущены по турецкой военной базе Зилкан в провинции Ниневия, которая находится недалеко от территории, находящейся под управлением РПК, при этом две ракеты попали в саму базу.

Министр обороны Турции Хулуси Акар проигнорировал инцидент, заявив, что база «время от времени подвергается нападениям», что вызывает ответный огонь. Он сказал, что турецкие солдаты в северном Ираке «воюют там с повышенной решимостью и решимостью».

Турция начала свою последнюю операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке в апреле прошлого года. РПК поддерживает тренировочные базы и убежища в курдском регионе на севере Ирака. Турецкие войска часто наносили воздушные удары по РПК.

Иракское правительство часто осуждало военное присутствие Турции, часто называя его незаконным.